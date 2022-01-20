Спортивный телеканал XSPORT+ теперь доступен на платформе Megogo

Свое вещание новый спортивный канал начал в июле 2021 года. Megogo – первая платная платформа, на которой он вышел.
Канал посвящен преимущественно украинскому спорту. На XSPORT+ зрители могут посмотреть национальные соревнования по разным видам спорта, среди которых:
- Хоккейная Суперлига Украины;
- Баскетбольная Суперлига Украины;
- Экстра-лига Parimatch по футзалу;
- Волейбольная Суперлига Украины;
- Хоккейная Лига чемпионов;
- Баскетбольная Лига чемпионов;
- чемпионат Европы по гандболу 2022 г.;
- Кубок вызова ЭКВ по волейболу;
- вечера бокса от украинских промоутерских компаний (USYK-17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotion);
- чемпионат Украины по CS:GO;
- всеукраинские и международные соревнования по легкой атлетике, прыжкам в воду и многое другое.
Также на телеканале можно увидеть авторские программы — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, XSPORT MOTO и другие.