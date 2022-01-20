Спортивный телеканал XSPORT+ теперь доступен на платформе Megogo

Свое вещание новый спортивный канал начал в июле 2021 года. Megogo – первая платная платформа, на которой он вышел.

Канал посвящен преимущественно украинскому спорту. На XSPORT+ зрители могут посмотреть национальные соревнования по разным видам спорта, среди которых:

Хоккейная Суперлига Украины;

Баскетбольная Суперлига Украины;

Экстра-лига Parimatch по футзалу;

Волейбольная Суперлига Украины;

Хоккейная Лига чемпионов;

Баскетбольная Лига чемпионов;

чемпионат Европы по гандболу 2022 г.;

Кубок вызова ЭКВ по волейболу;

вечера бокса от украинских промоутерских компаний (USYK-17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotion);

чемпионат Украины по CS:GO;

всеукраинские и международные соревнования по легкой атлетике, прыжкам в воду и многое другое.

Также на телеканале можно увидеть авторские программы — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, XSPORT MOTO и другие.