Спортивный телеканал XSPORT+ теперь доступен на платформе Megogo

Свое вещание новый спортивный канал начал в июле 2021 года. Megogo – первая платная платформа, на которой он вышел.

Канал посвящен преимущественно украинскому спорту. На XSPORT+ зрители могут посмотреть национальные соревнования по разным видам спорта, среди которых:

  • Хоккейная Суперлига Украины;
  • Баскетбольная Суперлига Украины;
  • Экстра-лига Parimatch по футзалу;
  • Волейбольная Суперлига Украины;
  • Хоккейная Лига чемпионов;
  • Баскетбольная Лига чемпионов;
  • чемпионат Европы по гандболу 2022 г.;
  • Кубок вызова ЭКВ по волейболу;
  • вечера бокса от украинских промоутерских компаний (USYK-17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotion);
  • чемпионат Украины по CS:GO;
  • всеукраинские и международные соревнования по легкой атлетике, прыжкам в воду и многое другое.

Также на телеканале можно увидеть авторские программы — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, XSPORT MOTO и другие.

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Редакция Mediasat

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