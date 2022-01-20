В новом общенациональном мультиплексе будет вещать дюжина цифровых радиостанций Польши.

Польский регулятор KRRiT озвучил намерение выставить на тендер лицензии на вещание в общенациональном цифровом мультиплексе DAB+. В нём предусмотрены места для размещения 12-ти радиостанций.

Согласно документу, размещённому на сайте KRRiT, три места в мультиплексе будут зарезервированы для общенациональных радиостанций общественного вещателя Польши – компании Polskie Radio. Ещё три места предназначены для развития вещания существующих радиостанций. И, наконец, оставшиеся шесть мест будут предназначены для новых радиостанций или расширения «лицензий на вещание универсального или специализированного характера». Объявление было размещено 29 декабря 2021 года на польском языке.

Как сообщает издание wirtualnemedia.pl, лицензии на места, зарезервированные для развития вещания существующих радиостанций, будут, скорее всего, выданы частным радиокомпаниям RMF FM и Radio Zet, а также религиозной радиостанции Radio Maryja. Эти три станции в настоящее время ведут аналоговое вещание в FM-диапазоне по всей территории Польши. Шесть оставшихся мест могут достаться другим региональным или местным радиостанциям либо новичкам индустрии.

В настоящее время компания Polskie Radio управляет мультиплексом DAB+, который покрывает 67% населения страны. В начале текущего года компания намерена увеличить покрытие мультиплекса до 80% населения страны. Таким образом, три места в новом общенациональном мультиплексе могут быть использованы либо для расширения покрытия существующих программ компании Polskie Radio, либо для запуска новых сетей, – отмечают в wirtualnemedia.pl.