Вещание Radiožurnál в диапазоне длинных волн также было свёрнуто в конце 2021 года.

Под бой часов, возвестивших о начале 2022 года, общественный вещатель Чехии – Český Rozhlas – отключил три длинно- и средневолновых радиопередатчика.

До полуночи 31 декабря 2021 года программы радиоканала Dvojka можно было слушать в Чехии и за её пределами на частотах 639, 954 и 1332 кГц, а программы канала ČRo Plus транслировались на частоте 1071 кГц. Информационный радиоканал компании ČRo – Radiožurnál – можно было слушать на частоте 270 кГц.

Oxford Shortwave Log разместил на YouTube аудиозапись последних минут вещания канала Radiožurnál на длинных волнах. Вещание станции велось с 1951 года из посёлка Топольна в восточной части Чехии, где в начале 50-х годов минувшего века был сооружён мощный передающий центр.

Компания Český Rozhlas на протяжении нескольких лет готовилась к отключению радиовещания в АМ-диапазонах, расширяя своё покрытие в FM и DAB+, а также развивая вещание в сети интернет.