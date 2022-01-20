После определения даты и места проведения предстоящего торжественного мероприятия нужно красиво пригласить его гостей.

Самой эффектной остается рассылка специальных открыток, но если раньше пользовались печатной продукцией, то сегодня очень популярны приглашения электронные. Они могут использоваться как дополнение к бумажным пригласительным и как основной или единственный вариант передачи приглашения.

Как сделать электронные пригласительные?

Благодаря специальным онлайн-сервисам создавать оригинальные открытки к различным праздничным событиям, таким, как свадьба, день рождения, вечеринки, можно самостоятельно. Есть как минимум 5 причин, чтобы попробовать самим сделать приглашение на день рождения онлайн:

Возможность создать уникальную открытку, полностью соответствующую тематике праздника. Сервисы предлагают большое разнообразие шаблонов и вариантов оформления, включая видеоконтент. Можно выбирать стиль, дизайн, шрифт по своему усмотрению. Простота передачи и доставки. Готовый пригласительный на день рождения или свадьбу в онлайн-формате легко передать адресату — уже через несколько секунд после отправки открытка придет на нужный e-mail. Экономия времени. Процесс создания и передачи пригласительных онлайн занимает намного меньше времени по сравнению с традиционными почтовыми отправлениями. Экономия средств на печати и рассылке. Гибкость. В случае непредвиденных ситуаций можно быстро подготовить и отправить новую открытку.

ВАЖНО! Используя онлайн-открытки, которые можно получить в реальном режиме времени и хранить в смартфоне, вы помогаете сберечь множество деревьев от вырубки.

Как и где можно сделать электронные приглашения на свадьбу и другие праздники?

Canva (https://www.canva.com/ru_ru/)

Это один из самых популярных инструментов для создания онлайн-приглашений. Регистрируйтесь на сайте — и получите доступ к множеству бесплатных шаблонов, которые можно использовать для создания собственных пригласительных в разнообразных стилях.

Учтите, что для работы с премиум-инструментами и контентом требуется платная подписка (Pro или Enterprise-пакет), поскольку бесплатная версия имеет ряд ограничений (например, недоступны векторные изображения).

При создании пригласительных в Canva можно убирать или добавлять отдельные компоненты, менять текст, шрифт, цвет, расположение, размер букв и элементов дизайна. Также есть возможность добавить анимацию и создавать видеоматериалы. Готовой пригласительной открыткой можно поделиться разными способами.

Segoodme (https://segoodme.com/)

Этот онлайн-конструктор предлагает каталог шаблонов открыток и пригласительных, которые можно редактировать на свой вкус.

Выбирайте положение будущей открытки (вертикальное/горизонтальное), фон, текст, стикеры, анимацию или собственные фотографии. Полный функционал сервиса открывается только зарегистрированным пользователям.

ВАЖНО! На открытках Segoodme, созданных в бесплатной версии, сохраняется логотип сервиса, избавиться от которого можно, став платным подписчиком.

К недостаткам сайта пользователи относят навязчивую рекламу, а также не слишком удобный и понятный интерфейс. Чтобы разобраться, как работать с редактором, разработчики сервиса предлагают предварительно просмотреть видеоинструкцию.

Punchbowl (https://www.punchbowl.com/)

На сайте представлен огромный выбор шаблонов пригласительных, а также открытки для поздравлений с профессиональными и религиозными торжествами. Изюминка сервиса — множество интересных идей для детских праздников, в частности, выбор сказочных и мультяшных персонажей.

Что нужно учесть при работе с Punchbowl?

Это англоязычный сервис.

На сайте можно выбирать множество бесплатных открыток, однако в этом случае придется смириться с рекламными стикерами. Решение этой проблемы простое: платная версия за 19, 59 или 99$ в год.

В редакторе можно легко персонализировать пригласительные открытки, меняя цвета, шрифт, надписи, а также добавляя новые элементы, например, анимацию и вкладки. Традиционно полный набор инструментов доступен платным подписчикам.

Это интерактивный сервис, который позволяет общаться с адресатами (гостями), например, получать их ответы на приглашение.

Sendcardme (https://sendcardme.com/)

Тем, кто задался вопросом, как сделать пригласительные на свадьбу онлайн, стоит обратить внимание на этот сервис.

Это первый в Украине сайт, на котором можно создавать эксклюзивные поздравительные и пригласительные электронные открытки. Их можно отправлять на e-mail или с помощью популярных мессенджеров (индивидуально или в виде массовой рассылки).

В разделе «Пригласительные» нужно выбрать подходящую категорию (свадьба, день рождения и т.д.) и дизайн. Понравившийся вариант можно видоизменять как угодно: редактировать изображения, текст, шрифты, фон, подложку. Онлайн-приглашение на день рождения, свадьбу или вечеринку, которое увидит на экране получатель, буквально копирует бумажные пригласительные благодаря эффектной анимации раскрывающегося конверта.

Особенности и преимущества Sendcardme:

На сайте представлены уникальные изображения, созданные профессиональными художниками.

Редактор интуитивно понятен и прост в работе. Можно изменить буквально все элементы послания.

Для доступа ко всем инструментам сервиса не нужны обязательная регистрация и подписка — оплачивайте только ту открытку, которая вам нужна.

На сайте нет рекламы и навязчивых объявлений.

Создавайте свои собственные открытки — это просто и увлекательно!