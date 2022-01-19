Принадлежащая AT&T компания DirecTV и DISH Network Чарли Эрджена по слухам возобновили переговоры касательно слияния своих DTH-платформ. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Газета The New York Post сообщает, что корреспондентам издания стало известно о возобновлении переговоров между DirecTV и DISH Network несмотря на прошлые опасения их участников касательно того, что подобная сделка никогда не получит одобрение антимонопольных органов.

Издание напоминает о том, что два года назад подобные переговоры зашли в тупик после того, как Министерство юстиции США убедило их участников в том, что внедрение технологии 5G облегчит жизнь и, в конечном итоге, слияние.

Теперь же, как пишет The New York Post со ссылкой на свои источники, в руководстве обеих гигантов рынка платного телевидения настроены более оптимистично и считают, что антимонопольные органы утвердят сделку исходя из того, что влияние и рыночная позиция обоих вещателей ослабли.

Что ещё

Помимо этого, на переговорах настаивает инвестиционный дом TPG (бывшая Texas Pacific Grp), которой в настоящее время принадлежит 20% в компании DirecTV и который, по словам издания, желает получить отдачу от вложенных инвестиций.

Впрочем, отмечает The New York Post, председатель правления DISH Чарли Эрджен «тормозит» любые сделки, желая получить более крупную долю возможного пакета акций.

Позиции – и влияние – двух вещателей сокращаются с каждым годом. Число подписчиков DirecTV обвалилось с 25 миллионов по состоянию на 2017 год до 15 миллионов сегодня. Абонентская база Dish TV насчитывает около 8.4 миллиона подписчиков – в 2017 году у компании было 13 миллионов абонентов. «Обе компании теряют свои былые позиции», — The New York Post цитирует свой источник.

Есть ещё один фактор, который может потенциально облегчить получение утверждения от антимонопольных органов. А именно – растущая и всеобъемлющая конкуренция со стороны ОТТ-платформ, которая набирает обороты благодаря таким гигантам как Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, HBO Max, Starz и даже YouTube. Выход на рынок новых игроков – таких как Peacock от Comcast ещё больше увеличит отток клиентов DirecTV и DISH.