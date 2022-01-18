Растущий спрос на товары делает бизнес в сфере импорта одной из возможностей получения бизнесменом неплохих прибылей. Среди различных видов импорта хорошей возможностью создать новый бизнес может стать импорт продукции из Китая. Даже среди множества стран, переживающих рост, Китай продолжает оставаться одним из крупнейших экспортёров. Редакция Mediasat обратилась к специалистам компании M3Cargo с просьбой рассказать, как поставки из Китая в Украину способствуют росту бизнеса местных компаний.

Поставки из Китая – ключ к успешному бизнесу

Стоимость продукции

Импорт товаров из Китая имеет высокую рентабельность, при этом затраты на их покупку – намного ниже, чем при закупке продукции у поставщиков на территории Украины.

Несмотря на то, что Поднебесная переживает процесс реформ, обозначенных правительством страны, китайские производители товаров вложили немалые средства в автоматизацию и роботизацию производственного процесса, что позволяет им относительно легко адаптироваться к изменениям, не создавая нагрузки на карманы импортёров и сокращая собственные трудозатраты.

Огромным преимуществом импорта из Китая является то, что даже с учётом всех накруток, продукция остаётся относительно недорогой, что позволяет бизнесменам получать хорошую маржу даже при колебании цен, адаптируясь ко всем изменениям.

Срок оплаты

Ещё одним преимуществом является более длительный срок оплаты. В силу того, что в стране сконцентрирована огромная часть мировых инвестиций, а её экономика процветает и развивается небывалыми темпами, китайские поставщики располагают всеми финансовыми возможностями для того, чтобы предлагать гибкие условия оплаты и, в случае удачных переговоров и установления доверительных отношений, могут давать украинским импортёрам большую свободу действий.

Высокотехнологические продукты

Мнение о том, что Китай производит только товары низкого качества, давно уже не соответствует реальности. Благодаря серьёзным инвестициям китайского правительства не только в науку и технологии, но и в сферу образования, страна начала производить большее количество продукции более высокого качества, благодаря чему вы можете найти товары китайского производства различных уровней качества.

Кроме того китайские товары, производимые с использованием высоких технологий, обретают всё большую популярность среди потребителей, что может стать их огромным преимуществом и придавать им дополнительную ценность.

Реинжиниринг продукции

Китайцы – большие мастера в сфере конкурентного мышления! Производители имеют опыт, технологии инфраструктуру, необходимые для поиска решений, направленных на снижение себестоимости производства товаров при сохранении высокого качества конечного продукта. Таким образом, они обладают всеми возможностями для реинжиниринга продукции.

Использование собственной торговой марки на рынке потребительских товаров

Ещё одним преимуществом импорта продукции из Китая является возможность импорта из страны разработанных для вас товаров под вашим брендом с эксклюзивными характеристиками, не говоря уже о том, что вы можете нанести на упаковку и коробки свой собственный логотип.

Это позволяет создать собственный бренд на рынке и укрепить его позиции. Короче говоря, помимо того, что вы сможете получить признание в среде потребителей и конкурентов, это позволяет также предлагать эксклюзивные продукты, выгодно отличаясь от конкурентов и формируя собственное лицо в глазах клиентов.

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