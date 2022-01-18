Парсингом называется процесс обработки и структуризации больших массивов информации в сети. Эту методику используют специалисты разных направлений. Например, активно парсить могут СЕО- и SMM-специалисты, аналитики, маркетологи и представители других направлений. Для этого используются специальные программы. Охватить такой объем данных вручную невозможно, используются парсинговые программы. Чтобы они работали эффективно, используются прокси для парсинга Google и Яндекс.

Парсинг и SEO

Парсинг позволяет найти, обработать и упорядочить данные по определенному запросу пользователя. Это открывает новые возможности для поиска нужной информации. Так, парсингом занимаются СЕО-специалисты, чтобы найти самые популярные ключевые запросы, которые вводят пользователи в поисковой строке. Это позволяет сформировать семантическое ядро, подготовить публикации, которые будут показаны в верхних строках выдачи.

Парсинг позволяет посмотреть информацию о конкурентах, их цены, отзывы, посты и т.д. Подобная информация используется для составления собственной бизнес-стратегии. Без комплексного, всестороннего анализа рынка невозможно получить конкурентное преимущество.

Во время парсинга используется специальное программное обеспечение. Это автоматизирует процесс сбора, обработки информации. Затем ее систематизируют в соответствии с запросом пользователя. Лучшими программами для парсинга в SEO являются:

Netpeak Checker. Key Collector. KeyAssort.

Когда происходит автоматический поиск и обработка информации, эта активность вызывает подозрение защитных механизмов Google. Владельцы сайтов не заинтересованы в том, чтобы с их сайтом взаимодействовали роботы. Поэтому используются специальные защитные программы, усложняющие парсинг в интернете.

ReCAPTCHA от Google и Yandex

Одним из самых известных защитных механизмов поисковиков, социальных сетей, других платформ является API ReCAPTCHA. Система предлагает пользователю ввести комбинацию из цифр и букв или выбрать несколько картинок, подходящих запросу.

Когда рекапча была только внедрена в комплекс защитных механизмов, это заметно усложнило парсинг и другие автоматические процессы.

Обойти рекапчу позволяют соответствующие программы. Их правильную работу обеспечивают мобильные прокси. Софт работает стабильно, распознает капчи. Но это не единственное преимущество динамичных прокси.

Какие прокси лучше выбрать для парсинга

Прокси – это ip-адреса, через которые пользователь (и программы) посылают запросы в сеть. Они бывают разных видов:

Обычные. Каждый компьютер получает стационарный ip-адрес от компании, которая обеспечивает интернет соединение. Каждый запрос, который делает пользователь, имеет в подписи один и тот же номер. Когда происходит автоматический поиск информации, с одного адреса посылается много запросов. Это сразу привлекает внимание поисковиков. Спустя несколько минут работы канал блокируется. Мобильные. Это не один, а множество прокси, которые динамично меняются. Скорость смены ip-адресов пользователь может задать самостоятельно. Это обеспечивает анонимное, безопасное соединение. Можно настраивать автоматический парсинг с любой глубиной выборки, не боясь блокировки канала.

Обычные прокси бывают платными и бесплатными. Но даже платные ip-адреса не обеспечивают надежное соединение. Это тормозит работу парсера. Создать нужные условия могут только мобильные (динамично меняющиеся) прокси. В противном случае автоматический поиск будет недоступен.