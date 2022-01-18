The Wall Street Journal опубликовали информацию о владельцах большей части подводных трансконтинентальных интернет-кабелей.

Это четыре техногиганта: Google, Amazon, Meta (Facebook) и Microsoft, которые в целом владеют 66% подводных трансконтинентальных интернет-кабелей.

Еще в 2012 году, отмечают журналисты, вышеуказанным компаниям принадлежало 10% кабелей. А уже в 2020 они направили на подводные коммуникации порядка 90 млрд долларов, тем самым повлияв на прибыль NEC, ASN и Subcom. При этом стоимость передачи данных через океан снизилась, а пропускная способность кабелей увеличилась на 40%.

Уже в 2024 году, по прогнозам аналитиков, Google, Amazon, Meta и Microsoft будут владеть более 30 подводными кабелями протяженностью 1600 км каждый, которые соединят все континенты.