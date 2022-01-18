Китай опередил все страны в развитии 5G: разбираемся почему

Китайская академия информационных и коммуникационных технологий опубликовала отчёт о развитии 5G в стране за 2021 год, сообщает Mydrivers.

Строительство инфраструктуры

Согласно статистике, по состоянию на конец ноября 2021 года Китай установил в общей сложности 1 млн 396 тыс. базовых станций 5G. Они охватывают все города и городские районы выше уровня префектур, более 97% уездов и 50% посёлков. На сегодняшний день в Китае построено и коммерциализировано более 2300 отраслевых виртуальных частных сетей 5G.

Директор департамента развития информации и коммуникаций Министерства промышленности и информационных технологий Се Цунь в свою очередь заявляет, что количество построеных базовых станций 5G в стране уже превышает полтора миллиона. Что составляет более 70% от общего количества в мире.

Поставки 5G-моделей телефонов

В 2021 году выросли и поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G. На китайский рынок выпустили около 266 миллионов единиц, что на 63,5% больше, чем в 2020.

При этом на 5G-модели приходится 75,9% поставок мобильных телефонов за тот же период. Это намного выше среднемирового показателя в 40,7%.

Сегодня число пользователей 5G-телефонов в Китае достигло 450 миллионов, что составляет более 80% пользователей 5G во всём мире.

Активные пользователи

По состоянию на конец прошлого года количество пользователей трёх основных телекоммуникационных компаний Китая составляло 1,642 миллиарда человек. Из этого числа 497 миллионов были подключены через телефоны. Это около 30% от общего числа пользователей.