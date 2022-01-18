Импорт мобильных телефонов принес украинскому бюджету рекордную сумму

В декабре мобильные телефоны возглавили список бюджетоформирующих товаров, сообщает Киевская таможня.

В декабре прошлого года Киевская таможня оформила мобильных телефонов на рекордную для 2021 года сумму — 149,52 млн долларов, что составило 6% от общей стоимости всего импорта. При этом предпринимателями при импорте мобильных телефонов уплачено в государственный бюджет 814,3 млн грн таможенных платежей.

До этого на протяжении 2021 года список бюджетоформирующих товаров в Киевской таможне стабильно возглавляли легковые автомобили. В декабре легковых автомобилей было ввезено на 92,47 млн ​​долларов (4% от стоимости всего импорта), а в бюджет при их импорте уплачено 659,9 млн грн.

Таким образом, в декабре легковые автомобили впервые уступили лидерство мобильным телефонам и заняли вторую позицию среди основных бюджетоформирующих товаров в столичном регионе.

В целом в госбюджет в декабре 2021 года предпринимателями в зоне деятельности Киевской таможни уплачено 14,7 млрд грн.