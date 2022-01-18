Испанский спутниковый оператор Hispasat получил разрешение на получение полного контроля над своим бразильским дочерним предприятием Hispamar Satélites. Редакция Mediasat рассказывает подробности.
Что произошло
Испанский оператор спутниковой связи Hispasat приобрёл у телекоммуникационной группы Oi/Telemar 19.04% акций своего бразильского дочернего предприятия Hispamar Satélites, получив предварительно все необходимые разрешения от правительства Бразилии. Таким образом, Hispasat получает контроль над полным пакетом акций своей дочерней компании.
Что известно о Hispamar
Космический флот Hispamar состоит из спутников Amazonas 2, 3 и 5, которые обеспечивают покрытие всей территории Бразилии и остальной части Южной Америки.
Данная группа спутников предоставляет высокопроизводительные и экономичные услуги по дистрибуции аудиовизуального контента в C-диапазоне, а также решения для DTH-платформ в Ku-диапазоне.
Помимо этого группа спутников имеет ёмкости в Ka-диапазоне, необходимые для предоставления решений в сфере спутниковой связи и преодоления цифрового разрыва в сельской местности Бразилии.
В конце 2022 года к группировке присоединится Amazonas Nexus – новый спутник, который обеспечит гибкие решения для предоставления услуг широкополосной связи в сельской местности, а также наземной, воздушной и морской мобильной связи в странах Северной и Южной Америке, коридорах Северной и Южной Атлантики и Гренландии.
Как комментируют сделку
Президент Hispamar Кловис Хосе Баптиста Нето заявил, что «данная операция имеет огромную важность для укрепления позиций HISPASAT в Бразилии. Эта страна обладает огромным потенциалом для развития решений в области спутниковой связи, и мы готовы работать с ее государственным и частным секторами над проектами, которые принесут наибольшую пользу их обществу».
Президент бразильского оператора связи Oi Родриго Абреу добавил: «Это тот актив, продажа которого была вполне ожидаемой в рамках изменений, внесённых в план юридической реорганизации, утверждённый в 2020 году. Это ещё один шаг, призванный изменить и улучшить работу компании».