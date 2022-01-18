Испанский спутниковый оператор Hispasat получил разрешение на получение полного контроля над своим бразильским дочерним предприятием Hispamar Satélites. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Испанский оператор спутниковой связи Hispasat приобрёл у телекоммуникационной группы Oi/Telemar 19.04% акций своего бразильского дочернего предприятия Hispamar Satélites, получив предварительно все необходимые разрешения от правительства Бразилии. Таким образом, Hispasat получает контроль над полным пакетом акций своей дочерней компании.

Что известно о Hispamar

Космический флот Hispamar состоит из спутников Amazonas 2, 3 и 5, которые обеспечивают покрытие всей территории Бразилии и остальной части Южной Америки.

Данная группа спутников предоставляет высокопроизводительные и экономичные услуги по дистрибуции аудиовизуального контента в C-диапазоне, а также решения для DTH-платформ в Ku-диапазоне.

Помимо этого группа спутников имеет ёмкости в Ka-диапазоне, необходимые для предоставления решений в сфере спутниковой связи и преодоления цифрового разрыва в сельской местности Бразилии.

В конце 2022 года к группировке присоединится Amazonas Nexus – новый спутник, который обеспечит гибкие решения для предоставления услуг широкополосной связи в сельской местности, а также наземной, воздушной и морской мобильной связи в странах Северной и Южной Америке, коридорах Северной и Южной Атлантики и Гренландии.

Как комментируют сделку

Президент Hispamar Кловис Хосе Баптиста Нето заявил, что «данная операция имеет огромную важность для укрепления позиций HISPASAT в Бразилии. Эта страна обладает огромным потенциалом для развития решений в области спутниковой связи, и мы готовы работать с ее государственным и частным секторами над проектами, которые принесут наибольшую пользу их обществу».