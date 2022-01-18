Hispasat 2017

Испанский спутниковый оператор Hispasat получил разрешение на получение полного контроля над своим бразильским дочерним предприятием Hispamar Satélites. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Испанский оператор спутниковой связи Hispasat приобрёл у телекоммуникационной группы Oi/Telemar 19.04% акций своего бразильского дочернего предприятия Hispamar Satélites, получив предварительно все необходимые разрешения от правительства Бразилии. Таким образом, Hispasat получает контроль над полным пакетом акций своей дочерней компании.

Что известно о Hispamar

Космический флот Hispamar состоит из спутников Amazonas 2, 3 и 5, которые обеспечивают покрытие всей территории Бразилии и остальной части Южной Америки.

Данная группа спутников предоставляет высокопроизводительные и экономичные услуги по дистрибуции аудиовизуального контента в C-диапазоне, а также решения для DTH-платформ в Ku-диапазоне.

Помимо этого группа спутников имеет ёмкости в Ka-диапазоне, необходимые для предоставления решений в сфере спутниковой связи и преодоления цифрового разрыва в сельской местности Бразилии.

В конце 2022 года к группировке присоединится Amazonas Nexus – новый спутник, который обеспечит гибкие решения для предоставления услуг широкополосной связи в сельской местности, а также наземной, воздушной и морской мобильной связи в странах Северной и Южной Америке, коридорах Северной и Южной Атлантики и Гренландии.

Как комментируют сделку

Президент Hispamar Кловис Хосе Баптиста Нето заявил, что «данная операция имеет огромную важность для укрепления позиций HISPASAT в Бразилии. Эта страна обладает огромным потенциалом для развития решений в области спутниковой связи, и мы готовы работать с ее государственным и частным секторами над проектами, которые принесут наибольшую пользу их обществу».

Президент бразильского оператора связи Oi Родриго Абреу добавил: «Это тот актив, продажа которого была вполне ожидаемой в рамках изменений, внесённых в план юридической реорганизации, утверждённый в 2020 году. Это ещё один шаг, призванный изменить и улучшить работу компании».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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