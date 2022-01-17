В рамках Форума по стандартизации ИКТ прошла презентация возможностей DRM Smart Radio

В самом конце прошлого года представители Консорциума DRM посетили Индонезию для проведения широкой презентации в рамках ежегодного Форума по стандартизации в сфере ИКТ, тема которого на этот раз была обозначена как «Стандартизация в сфере ИКТ для ускорения цифровой трансформации».

Мероприятие, организованное индонезийским регулятором Kominfo, состоялось 28 декабря. Представитель DRM, принимавший участие в Форуме, сообщил следующее:

«В рамках данного мероприятия, помимо представителей Консорциума DRM, приняло участие и множество других игроков индустрии, и все они сосредоточились на том, каким образом стандартизация цифровых технологий способствует цифровой трансформации в связанных индустриях – таких, как мобильная связь (5G, IoT, ORAN, AIML) и технологии телерадиовещания.



Форум по стандартизации был прекрасно организован, а выступающие на нём докладчики делились информацией и опытом с 250 посетителями. Эксперты индустрии представили доклады на темы, связанные с различными аспектами цифровой трансформации мобильных устройств, 5G-устройств в Индонезии, управления устройствами общественной безопасности, тенденциями в сфере ИКТ в разрезе ITU и тенденций технологий мобильного широкополосного Интернета.

Презентация, подготовленная Консорциумом DRM, была посвящена тенденциям в сфере технологий цифрового вещания и была озаглавлена «Смарт-радио DRM доступное для всех». В презентации система DRM была названа предпочтительной для внедрения во всех вещательных диапазонах, при этом основной акцент был сделан на различных аспектах внедрения цифрового вещания в стандарте DRM в FM-диапазоне применительно к Индонезии. В частности, была рассмотрена возможность использования существующего спектра частот FM-диапазона за счёт вставки радиочастотных слотов, внедрение множества аудио- и мультимедийных служб, Journaline и связанных служб – таких как предупреждение о чрезвычайных ситуациях, школьное радио, дорожные службы и информирование слушателях об общественно значимых событиях. В докладе были отмечены очевидные выгоды в сфере капитальных и операционных затрат после внедрения системы DRM, которые говорят в пользу внедрения в Индонезии именно этого стандарта цифрового радиовещания. Презентация завершилась обзором доступных на рынке приёмников, совместимых со стандартом DRM, а также информацией о ситуации с внедрением данного стандарта в разных уголках планеты.

Во время последовавшей за презентацией дискуссии звучали вопросы касательно способности системы DRM обеспечить стабильное покрытие такой непростой с точки зрения географии страны, как Индонезия, которая, как известно, состоит из множества островов, на которых есть горы и долины, большие города и сёла, а также вопрос доступности приёмников. На все заданные вопросы были даны подробные ответы, которые вполне удовлетворили участников.

В Консорциуме DRM надеются на то, что власти Индонезии, внимательно изучив все аспекты системы DRM, развернут цифровизацию радиовещания страны с использованием универсального и гибкого стандарта DRM».