Почти 40% людей никогда не пользовались интернет-ресурсами

Это данные новой статистики, опубликованной Международным союзом электросвязи и агентством ООН по информационным и коммуникационным технологиям.

2,9 млрд людей никогда не пользовались интернетом, что составляет 37% от общего населения мира. Поддерживают связь с «всемирной паутиной» 4,9 млрд человек. В 2019 году это количество составляло 4,1 млрд — такое резкое увеличение количества пользователей интернета МСЭ объясняют пандемией коронавируса и карантинным режимом. Интересно, что в 2018 году во всем мире пользователи интернета были меньшинством – 3,7 млрд человек, в то время, как остальные 3,9 млрд оставались отключенными.