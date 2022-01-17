Почти 40% людей никогда не пользовались интернет-ресурсами

Это данные новой статистики, опубликованной Международным союзом электросвязи и агентством ООН по информационным и коммуникационным технологиям.
2,9 млрд людей никогда не пользовались интернетом, что составляет 37% от общего населения мира. Поддерживают связь с «всемирной паутиной» 4,9 млрд человек. В 2019 году это количество составляло 4,1 млрд — такое резкое увеличение количества пользователей интернета МСЭ объясняют пандемией коронавируса и карантинным режимом. Интересно, что в 2018 году во всем мире пользователи интернета были меньшинством – 3,7 млрд человек, в то время, как остальные 3,9 млрд оставались отключенными.
- Во всем мире интернетом пользуются в среднем 62% мужчин и 57% женщин.
- Выход в «сеть» доступен 71% населения в возрасте от 15 до 24 лет и 57% всех остальных возрастных групп.
- Жители городов вдвое чаще пользуются интернетом, чем люди, проживающие в сельской местности.