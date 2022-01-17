Письмо-предсказание Теслы о беспроводных телефонах продали на аукционе

Четырехстраничное письмо Никола Теслы к редактору издания New York Sun Полу Дане продали за 341 295 долларов, сообщает New Atlas.

Письмо было написано 25 февраля 1901 года. В нем автор рассуждал о своем месте среди самых важных изобретателей Америки. Очевидно, Никола Тесла надеялся на публикацию нескольких колонок на эту тему.

Газета New York Sun выходила с 1833 по 1950 год, и на время отправки письма являлась очень важным изданием, находясь в одних рядах с New York Times.

В письме Тесла обращается непосредственно к редактору и отмечает:

Телефон всегда завораживал меня своей красотой, но еще больше впечатляли проявления силы во вращающемся магнитном поле. На практике, работа Эдисона должна стоять на первом месте. Однако есть еще одно преимущество в мою пользу. Телефон — это удобство, лампа накаливания — комфорт, а электричество — это хлеб с маслом. Объем капитала существующего в настоящее время в этом направлении, огромен. Вы можете сделать очень много, скажем, с десятью тысячами долларов для установки телефонов или электрического освещения, но для передачи электроэнергии такая сумма — капля в море.

Также Никола Тесла писал, что телефон на долгие годы останется полезным людям, как, собственно и его собственное изобретение, так как последнее позволяет использовать солнечную энергию самым простым и экономным образом.