Компанія «ЗЕОНБУД», як оператор загальнонаціональної телемережі «Т2», подала заявку до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, в якій зазначила наступне:

«З метою забезпечення інформаційної безпеки, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та поширення об’єктивної інформації на території України, ТОВ «ЗЕОНБУД» виконало модернізацію власних цифрових телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5, зокрема створило вільні канали мовлення для 4 (чотирьох) додаткових загальнонаціональних телерадіоорганізацій».

Враховуючи, що відповідно до ч. 7 ст. 23 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу здійснюється на конкурсних засадах, ТОВ «ЗЕОНБУД» звернулося до Національної ради з пропозицією виконати норму закону та оголосити конкурс на отримання ліцензій на мовлення на вільних каналах багатоканальних телемереж МХ-2, МХ-3, МХ-5 «ЗЕОНБУД».

Таким чином, чекаємо на конкурс і маємо надію, що телеглядачі нашої телемережі вже в травні отримають можливість для перегляду ще більшої кількості цікавих телепрограм.