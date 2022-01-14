Кибератака на украинские правительственные сайты: официальный комментарий

В ночь с 13-го на 14 января совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов. Работу большинства возобновлено, СБУ проводит расследование.

Что произошло

Сегодня ночью была совершена кибератака на правительственные сайты, в частности сайты Министерства иностранных дел Украины, Министерства образования и другие. Не работал с утра и портал diia.gov.ua.

На главных страницах некоторых сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Как отмечают СМИ — с угрозами для украинцев.

Комментарии ведомств 

Минцифры сообщает, что работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло. Другие сайты возобновят работу в ближайшее время.

Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме. Дія – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров, — отмечают представители ведомства в официальном заявлении.

Расследование

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

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Екатерина Даньшина
Журналист, интервьюер и спичрайтер. По образованию - филолог, литературовед. В сфере медиа - более 5 лет. Работала над созданием сюжетов для информационных и развлекательных программ на телевидении, занималась подготовкой материалов для радио, печатных и интернет СМИ. В последние несколько лет была задействована в работе пресс-службы городского головы Запорожья. Автор документальных спецпроектов, номинант украинской телевизионной премии «Телетриумф».

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