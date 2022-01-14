Кибератака на украинские правительственные сайты: официальный комментарий

В ночь с 13-го на 14 января совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов. Работу большинства возобновлено, СБУ проводит расследование.

Что произошло

Сегодня ночью была совершена кибератака на правительственные сайты, в частности сайты Министерства иностранных дел Украины, Министерства образования и другие. Не работал с утра и портал diia.gov.ua.

На главных страницах некоторых сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Как отмечают СМИ — с угрозами для украинцев.

Комментарии ведомств

Минцифры сообщает, что работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло. Другие сайты возобновят работу в ближайшее время.

Мобильное приложение Дія работает в штатном режиме. Дія – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров, — отмечают представители ведомства в официальном заявлении.

Расследование

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.