Web 3.0:
каким будет
новый интернет?
Ажиотаж вокруг Web 3.0 нарастает с каждым днём. Но чтобы понять, в чём его особенность, следует начать с предшественников.
Всемирная паутина в своем первозданном виде появилась в 1989 году. Ее создателем считается британский ученый Тим Бернес-Ли. Он был сотрудником ЦЕРНа – Европейской организации по ядерным исследованиям. 17 тысяч ученых из более чем 100 стран нуждались в технологии, которая позволила бы быстро передавать информацию. Это и сподвигло к изобретению интернета.
В 1999 году Бернес-Ли уже говорил о «Семантической паутине», которая в современном представлении созвучна с Web 3.0.
На данный момент этапы развития интернета делят на Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Эта классификация была введена Джоном Маркоффом в New York Times в 2006 году. Тогда парадигмы интернета были условно разделены на Web 1.0 – диспансерный, Web 2.0 – интерактивный, Web 3.0 – взаимный.
Web 1.0
Человек читает интернет
Web 1.0 появился в 1993 году, но так называть его стали только спустя пять лет, когда появился уже Web 2.0. Web 1.0 простейшая форма интернета, в которой пользователи не могли делиться своей информацией, а были лишь зрителями уже существующей. В большинстве случаев она публиковался в текстовом формате. Реклама в сети была запрещена.
Web 1.0 состоял из веб-страниц, объединенных гиперссылками. Отдельные страницы размещались на бесплатных интернет-хостингах или на веб-серверах, которые управлялись ISP. Ни о каком дизайне или дополнительных визуальных элементах страниц речи не шло. Найти какую-либо информацию пользователю было проблематично.
Особенностью интернета первого поколения была децентрализация. Система строилась через модемы и телефонные сети, которые объединяли сотни независимых компьютеров в единую сеть.
Web 2.0
Человек взаимодействует с интернетом
Четкую дату начала эры Web 2.0 назвать сложно. Он плавно вытекал из предшественника Web 1.0, не было резких разграничений технологий.
Началом принято считать тот момент, когда появилась возможность не только читать существующий контент, но и взаимодействовать с ним. Было это в начале 2000-х. Тогда появились такие технологии, как Javascript, HTML5, CSS3. А на их основе и Facebook, Youtube. Twitter, и в целом началась эра соцсетей.
Для поиска информации компьютеры используют протокол HTTP. Вся информация, которой один пользователь делится с другим пользователем, хранится на сервере. От такого посредника хотят избавиться в версии Web 3.0.
Централизованная система управления контентом подразумевает, что весь контент, который публикуется пользователем, принадлежит платформе, на которой публикуется. И если он вдруг не соответствует политике компании, его могут в лучшем случае просто удалить, а в худшем – заблокировать аккаунт.
Всю полученную информацию о пользователе владельцы сервисов могут передать рекламодателям, и получить за это свое вознаграждение. В то время как пользователь не имеет монетизации даже за свой контент.
Люди сейчас стали слишком зависимы от крупных компаний и должны каждый раз подстраиваться под их новые алгоритмы и правила. И так как информация, прежде чем перейти к получателю, попадает на сервер, стоит и вопрос о безопасности и конфиденциальности. Поэтому речь и зашла о создании Нового Интернета.
Web 3.0
Интернет читает человека
Файлы cookie, алгоритмы и искусственный интеллект, который персонализирует то, что пользователи получают при работе в интернете.
На данный момент эта версия находится пока в разработке. Децентрализованный контент, поддержка искусственного интеллекта и Метавселенная – основные предполагаемые особенности сети. Это сеть открытых протоколов и составляемых приложений, принадлежащих их разработчикам и пользователям и никаких посредников.
Новых оборотов разговоры о развитии Web 3.0 набрали после ребрендинга Facebook в Meta. Хотя идеология Нового Интернета подразумевает отсутствие власти у таких крупных компаний. В своем интервью Марк Цукерберг заявил, что идея о Метавселенной и децентрализации интернета уже давно присутствовала в их команде. Но толчком к началу развития стал глобальный сбой, когда в октябре 2021 года работа соцсети Facebook и дочерних программ остановилась более чем на 7 часов.
Сейчас Meta работает над созданием новых обществ, которые будут существовать в Web 3.0. Они предоставляют разработчикам API Facebook, и уже созданы приложения на их основе. Таким образом вполне вероятно, что Facebook пытается удлинить себе жизнь.
Главная идея Web 3.0 – вернуть возможность владеть своим контентом самим авторам. В данный момент весь контент, который находится на платформе одной из соцсетей принадлежит именно ей. В будущем планируется сделать так, чтобы весь контент, который создает пользователь, мог принадлежать ему, ровно, как и его монетизация. Вместо того чтобы отдавать компании лицензионные платежи за контент, каждый создатель контента сможет получить свой токен в цепочке блоков.
Web 3.0 будет построен на децентрализованных блокчейнах Ethereum и Solana. Таким образом каждый сможет владеть частью Нового Интернета, расплачиваясь токенами. Предполагается, что токены могут стать валютой, которую можно будет получить в виртуальном мире, и вполне потратить в реальном.
Основные принципы
Web 3.0
Децентрализация
Предполагается, что поиск информации будет происходить по новому принципу – не по названию, а по ее содержимому. Теперь нет необходимости держать информацию в одном месте, она может храниться в нескольких местах одновременно.
Такие базы данных, как Facebook и Google, перестанут быть актуальными и вся власть над контентом перейдет к пользователям. Основное программное обеспечение будет работать на открытом коде. Это также позволит гарантировать большую конфиденциальность данных, в том числе и для интернета вещей.
Приватность
Повышение приватности становится возможным, потому как при децентрализации информация хранится в разных местах. Все данные зашифрованы и никто не может их расшифровать.
Без допразрешений
Приложения на Web 3.0 будут работать в блокчейнах либо децентрализованных одноранговых сетях. Либо же объединят эти два типа воедино.
Пользователи смогут взаимодействовать друг с другом напрямую, минуя доверенного посредника, который собирает данные. Также любой желающий сможет делиться и принимать данные без разрешения управляющих органов.
Семантическая паутина
Предполагается, что для того, чтобы интернет смог выдавать наиболее точные и качественные ответы на запросы пользователя, необходимо применение специальных надстроек. Они должны будут перевести информацию с языка «человеческого» на язык «машинный». А потом обратно.
Таким образом на узконаправленный вопрос будет даваться узкий ответ. И человек не будет тратить время на то, чтобы вычленить именно то, что ему нужно из бесконечного списка поисковой выдачи. Причем он сможет прочитать ее, не переходя на сайт-источник.
Искусственный интеллект
Web 3.0 будет учиться на контенте, собранном в интернете, используя машинное обучение. Это позволит быстрее находить информацию в сети и получать наиболее релевантные результаты во многих сферах: от целевой рекламы до разработки новых продуктов и лекарств.
Можно будет тратить намного меньше времени на поиски. Потому что предполагается, что Web 3.0 сможет выдавать более точные ответы на запрос пользователя. Он проанализирует его популярность и сделает выводы сам – пользователю даже не придется вносить уточняющих данных.
Основные возможности
Web 3.0
Децентрализация и система без предварительного уведомления позволит пользователям получить больше контроля над своими личными данными. Сайты больше не будут собирать личную информацию без согласия.
Web 3.0 заберет возможность у сервисов удалять контент, если он по каким-то причинам им не понравился. Это становится просто невозможным, потому что копия базы данных итак распределена на тысячи компьютеров.
Будут создаваться платформы, на которых люди смогут выступать создателями контента, получать от платформы вознаграждение и тем самым иметь те же права, что и сами создатели платформы.
Основой Web 3.0 станет распределенная база данных, которая будет храниться на специальных узлах – node. Но децентрализация не означает хаос. Это лишь означает, что у контента не будет единого владельца. Но если же в децентрализованных организациях большинство посчитает контент аморальным либо неуместным, предполагается что путем голосования большинства, его возможно удалить.
Плюсы
- Более эффективный поиск информации.
- Web 3.0 может стать основой для развития новых технологий, таких как Метавселенная и искусственный интеллект.
- Персонализация данных.
- Возможность тратить меньше времени на поиск информации.
- Данные, при передаче от одного пользователя к другому, не будут храниться на сторонних серверах.
- Посредники, такие как Apple и Google, и даже правительство больше не будут контролировать данные, услуги или сайты.
- Цифровые активы могут быть переданы и перемещены быстро и эффективно, что приведет к распределению богатства без каких-либо барьеров.
- Не прерывает работу служб, так как данные хранятся в узлах для уменьшения избыточности.
- Многократное резервное копирование устранит перебои с притоком данных.
- Обмениваться информацией будет проще.
- Сложнее принять поддельную личность в интернете.
- Проще работать в интернете, так как он может быть персонализирован.
Минусы
- Возможно возрастание киберпреступности.
- Может появиться еще больше дезинформирующего контента и провокаций.
- Не все девайсы будут совместимы с Web 3.0.
- Нужна политика конфиденциальности больше чем в прежних версиях.
- Будет легче находить личную информацию пользователей по сети.
Технология
Web 3.0 близко
Хоть Web 3.0 еще не получил широкое распространение, уже есть приложения, которые работают на блокчейне – dApps. У них нет центральных точек управления, они более безопасны и в них нет посредников.
Breaker Browser
Все файлы передаются с использованием протокола Dat, браузер также поддерживает протокол HTTP. Пользователи могут просматривать информацию в режиме инкогнито либо при желании продавать свои данные.
Brave
В браузере можно отключить показ рекламы, либо включить и получать за ее просмотр вознаграждение в токенах, которые можно потом продать.
Siri
В Web 3.0 распознавание голоса станет ключевым компонентом. Siri находит информацию по запросу пользователя, вычитывая ее с различных источников.
Wolfram Alpha
Платформа вычислительного интеллекта, которая переводит запросы пользователя в формат, понятный для компьютерных технологий. Это позволяет получать более конкретные и развернутые ответы. Она собирает данные, соответствующие контексту, сопоставляет и выдает оптимальный.
Предполагается, что правила, которые смогут регулировать контент все же будут. Но законы какого государства будут их выставлять, пока не понятно. Ведь он будет размещен одновременно во многих странах.
На данный момент не идет речи о полном прекращении работы Web 2.0, при появлении Web 3.0. Вероятно, что они будут работать одновременно и переход будет таким же незаметным, как и с Web 1.0 на Web 2.0.
Как скоро начнется переход к Web 3.0 в полном масштабе пока неизвестно. Среди экспертов существует мнение, что если делать упор на то, что данные в Web 2.0 недостаточно защищены и создавать ради этого Web 3.0 тоже не имеет смысла. Потому как данные могут стать еще более доступными.
Также идея с блокчейнами может сыграть злую шутку. Если бороться с централизованными посредниками в виде различных приложений, и объединить все в блокчейнах, поместив в одно место, то получится та же самая централизация. Но, не смотря на это, компании активно занимаются ее развитием.
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