Четкую дату начала эры Web 2.0 назвать сложно. Он плавно вытекал из предшественника Web 1.0, не было резких разграничений технологий.

Началом принято считать тот момент, когда появилась возможность не только читать существующий контент, но и взаимодействовать с ним. Было это в начале 2000-х. Тогда появились такие технологии, как Javascript, HTML5, CSS3. А на их основе и Facebook, Youtube. Twitter, и в целом началась эра соцсетей.

Для поиска информации компьютеры используют протокол HTTP. Вся информация, которой один пользователь делится с другим пользователем, хранится на сервере. От такого посредника хотят избавиться в версии Web 3.0.

Централизованная система управления контентом подразумевает, что весь контент, который публикуется пользователем, принадлежит платформе, на которой публикуется. И если он вдруг не соответствует политике компании, его могут в лучшем случае просто удалить, а в худшем – заблокировать аккаунт.

Всю полученную информацию о пользователе владельцы сервисов могут передать рекламодателям, и получить за это свое вознаграждение. В то время как пользователь не имеет монетизации даже за свой контент.

Люди сейчас стали слишком зависимы от крупных компаний и должны каждый раз подстраиваться под их новые алгоритмы и правила. И так как информация, прежде чем перейти к получателю, попадает на сервер, стоит и вопрос о безопасности и конфиденциальности. Поэтому речь и зашла о создании Нового Интернета.