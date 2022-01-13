Vodafone Украина анонсировал появление в своих магазинах в Украине карт нового формата – half-sized SIM.

Особенность новинки – вдвое меньший размер держателя, чем у стандартных «симок». Используемый сейчас классический держатель SIM-карты имеет стандартный размер банковской карты (86 х 54 мм). Предлагаемый новый формат держателя – в два раза меньше (43 х 54 мм).

Переход на формат half-sized SIM позволит Vodafone снизить потребление пластика в два раза, а также упростит логистические процессы – для этих карт потребуется в два раза меньше упаковочных материалов и мест для их хранения. С учетом текущего объема потребления SIM-карт, за год Vodafone может сэкономить планете до 15 тонн пластика.

Продажи карт нового формата планируют начать уже с апреля текущего года. Также в компании напоминают, что для тех клиентов, кто уже технически готов полностью отказаться от пластиковых «симок», есть возможность заказать у оператора виртуальные карты eSIM.