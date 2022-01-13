Компания Huawei (Китай) открывает первую смарт-больницу на основе технологии 5G, в которой будут использоваться IoT-приложения, позволяющие улучшить обслуживание пациентов. Редакция Mediasat рассказывает об особенностях инновационной клиники.

Что произошло

В Таиланде открывается первая 5G-смарт-больница, в которой планируется использовать передовые технологические решения на основе IoT-приложений, которые должны помочь существенно улучшить качество обслуживания пациентов.

Компания Huawei, которая тесно сотрудничает с медицинским учреждением, помогла разработать технологические решения на основе 5G, которые позволят улучшить пользовательский опыт и повысить эффективность работы медиков.

Многофункциональность 5G

Крупные телекоммуникационные компании уже используют технологию 5G, что позволяет им делать настоящую революцию в секторе развлечений, и сфера здравоохранения также рано или поздно должна испытать на себе преимущества новой технологии.

Несмотря на то, что компания Huawei получила широкую известность, главным образом, благодаря разработке высокотехнологичных потребительских продуктов, она уже довольно давно занимается созданием различных медицинских приложений на основе 5G.

К примеру, в 2019 году компания Huawei сотрудничала с рядом местных больниц в Китае, внедряя решения на основе 5G в такие сферы, как цифровые услуги здравоохранения. Несмотря на то, что в США компания столкнулась с серьёзными проблемами и не может продавать там свои смартфоны, её влияние на сферу медицинского обслуживания в странах Азии продолжает расти – особенно, в свете последних разработок.

В пресс-релизе компании Huawei говорится о начале реализации первого и масштабного проекта по развёртыванию на территории стран АСЕАН смарт-больниц на основе технологии 5G, и одной из первых таких больниц в мире станет больница Siriraj в Таиланде.

Смарт-больница мирового класса на основе технологии 5G является одним из совместных проектов Huawei в области создания смарт-больниц; в данном проекте, в частности, используются облачные вычисления, искусственный интеллект и, конечно же, инфраструктура 5G, позволяющие сделать обслуживание пациентов «более удобным и эффективным».

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ожидает, что больница Siriraj станет образцом для будущих смарт-больниц. Впрочем, создатели совместного проекта от Huawei не собираются останавливаться на достигнутом, и надеются надеется разработать ещё более 30 творческих приложений для 5G начиная с 2022 года.

Какие преимущества для сферы здравоохранения может принести 5G?

Разумеется, участие технологических компаний в создании больниц не является чем-то совершенно новым, однако плоды последнего совместного проекта компании Huawei оказали более существенное влияние на разработку медицинских приложений, использующих технологию 5G.

Одним из наиболее значимых преимуществ использования данной технологии является повышение надёжности телемедицины, которая в условиях пандемии становится всё более важной сферой, поскольку делает медицинское обслуживания более доступным при соблюдении норм социального дистанцирования. Кроме того 5G обеспечивает связь в режиме реального времени между пациентами, медицинскими работниками и учреждениями в более широком масштабе, делая удалённую диагностику не только осуществимой, но и более эффективной и надёжной, позволяя тем самым экономить время и деньги, передавая жизненно важную информацию каждой стороне одновременно.

Помимо этого способность сетей 5G передавать огромные объёмы данных может помочь практикующим врачам намного быстрее ставить диагнозы в особо сложных случаях. При этом машинное обучение с использованием искусственного интеллекта может помочь врачам более точно анализировать большие массивы медицинских данных.

Данные преимущества также означают снижение транспортных расходов, не говоря уже о повышении качества медицинских услуг и их доступности для пациентов. Учитывая прогнозы на значительный рост использования технологии 5G в среде потребителей, можно с уверенностью предположить, что количество и сфера использования медицинских приложений на основе данной технологии также будут лишь расширяться в ближайшие годы.