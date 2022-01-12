Компания App Annie, которая занимается изучением рынка мобильных технологий, опубликовала отчет о привычках пользователей смартфонов.

Как сообщает BBC, в 2021 году владельцы гаджетов пользовались ими в среднем 4,8 часов в день, что на 30% больше, чем два года назад. Такие данные характерны для большинства стран, но вот, к примеру, в Бразилии, Индонезии и Южной Корее этот показатель превышал 5 часов в день.

Кроме того, 7 из 10 минут пользователи тратили именно на соцсети, среди которых лидирует Tik-Tok. Он же и стал самым загружаемым приложением в мире — люди проводят в нем на 90% больше времени по сравнению с 2020 годом.

В целом владельцы смартфонов загружали приложения 230 миллиардов раз, а на платные версии потратили порядка 170 миллиардов долларов.

Некоторые тенденции, выявленные в исследованиях, отражают то, как пандемия изменила образ жизни людей. Пользователи чаще загружали приложения для улучшения психического самочувствия и занятий спортом на дому. Более 100 миллиардов часов люди проводили в приложениях для онлайн-покупок. Наиболее активные пользователи зафиксированы в Сингапуре, Индонезии и Бразилии. На программы для знакомств люди потратили 4 миллиарда долларов, что почти в два раза больше чем в 2018 году. Наиболее популярными приложениями стали Tinder и Badoo.