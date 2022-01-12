Поправки, взнесённые в малазийское законодательство о защите авторских прав, предусматривают лишение свободы стриминговых пиратов на срок до 20 лет. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Нелегальный стриминг в Малайзии может стать достаточно дорогим удовольствием. Издание TorrentFreak сообщает, что в данной стране недавно были приняты поправки к Закону о защите авторских прав, которые предусматривают суровые наказания для тех, кто занимается пиратским стримингом.

Суть поправок

Лица, которые намеренно предлагают услуги стриминговых платформ в ущерб правообладателям, а также устройства для просмотра потокового видео с этих платформ, могут быть приговорены к штрафу в размере 2 377 долларов, либо к более строгому наказанию – тюремному заключению на срок до 20 лет, а в отдельных случаях оба вида наказаний могут сочетаться.

Обновлённый закон также предусматривает наказания для компаний, которые непосредственно принимают участие в стриминговом пиратстве либо мирятся с его существованием. В случае, если менеджеры этих компаний не смогут доказать, что они не знали о факте нарушения закона либо предприняли «все необходимые меры», чтобы остановить такие действия, они будут считаться виновными в соответствующем преступлении.

Законы многих стран мира о защите авторских прав охватывают вопросы цифрового пиратства, однако некоторые из них были разработаны для борьбы с загрузками и другими, более старыми формами бутлегерства. До недавнего времени это было проблемой и для Малайзии, которая не могла использовать Закон о защите авторских прав против людей, продающих стриминговые устройства, ориентированные на пиратство, до тех пор, пока решение Высокого суда не разрешило расследовать такие дела.