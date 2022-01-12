Как 5G распространяется по миру: отчет GSA

По данным Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA) к концу 2021 года количество доступных услуг 5G достигло 200. Около ста операторов в целом освоили технологию связи с автономной архитектурой (SA 5G).

Статистика 2021 года

Как сообщает TechRadarPro, в 78 странах мира сейчас есть по крайней мере одна сеть пятого поколения. Около 487 операторов в 145 странах находятся, как минимум на стадии планирования архитектуры сети. Некоторые из них уже провели испытания, получили лицензии или даже начали процесс развертывания, но еще не включили сеть для клиентов.

Комментарий GSA

Как отмечают специалисты, на сегодняшний день почти все коммерческие предложения 5G основаны на неавтономной сети (5G NSA), которая использует новые радиотехнологии, но как и раньше опирается на базовое ядро 4G.​​

Смартфоны с поддержкой 5G

По состоянию на конец 2021 года на рынке смартфонов было выпущено 612 устройств с поддержкой 5G, что на 120% больше, чем в 2020. В ближайшее время цифра вырастет еще как минимум в два раза, если взять во внимание роутеры и другие девайсы, подключенные к сети пятого поколения.