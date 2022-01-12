Любой смартфон сильно подвержен воздействию различных факторов окружающей среды – таких как влага, пыль, а также падение с высоты. Пользоваться смартфоном, который не защищён чехлом, достаточно проблематично: он может легко выйти из строя. Поэтому владельцы дорогих моделей смартфонов – в частности, сообщество iOS – всегда используют для своих гаджетов специальные чехлы, способные защитить дорогое устройство от любых повреждений, которые могут потребовать серьёзного ремонта.

Несмотря на то, что многие бренды продают смартфоны вместе с бесплатными чехлами, такие чехлы не обеспечивают должной защиты гаджета. Поэтому для своего телефона желательно купить на Stardroid.com.ua новый чехол наивысшего качества. Однако, выбор доступных на рынке чехлов для смартфонов очень велик, поэтому надо чётко понимать, что именно приобретается. Если вы желаете узнать больше о чехлах для смартфонов – вы в правильном месте. В этой публикации читатели найдут подробную информацию о чехлах для смартфонов, которая поможет определиться с выбором чехла, способного обеспечить гаджету наилучшую степень защиты.

Типы чехлов для смартфонов

1 Чехлы TPU

Чехлы TPU (или же чехлы из термопластичного полиуретана) – это типичные прозрачные чехлы, которые часто продаются в комплекте с самим смартфоном для использования на начальном этапе после покупки. Это прозрачный пластиковый чехол, обладающий достаточной гибкостью. Самым лучшем в таком чехле является то, что он бесплатный – в остальном от него никакой пользы нет. Чехол TPU может защитить телефон от царапин, но он не защитит его от более серьёзных повреждений. Таким образом, вы можете пользоваться таким чехлом, если ваш гаджет стоит относительно недорого, или же если вы не собираетесь использовать активно смартфон в экстремальных условиях. В противном случае следует подумать о покупке чехла другого типа.

2 Чехлы Hard Shell

Чехлы Hard Shell, как это видно из названия (которое переводится как «твёрдая оболочка»), изготавливаются из высококачественного пластика. Он обеспечивает таким чехлам твёрдость и делает их одними из лучших на рынке чехлов для смартфонов. Твёрдость таких чехлов надёжно защищает смартфоны от повреждения при падении. Они монолитны и могут прослужить достаточно долго. Если ваш смартфон стоит достаточно дорого, то желательно приобрести для него чехол типа Hard Shell, который обеспечит гаджету длительную и полноценную защиту.

3 Силиконовые чехлы

Силиконовые чехлы сейчас в моде. Внешне и по своей текстуре они очень похожи на пластиковые чехлы TPU, однако они изготовлены из жидкого силикона, который делает их достаточно гибкими и мягкими. Если вы часто пользуетесь смартфоном, то можете приобрести силиконовый чехол, который мягок на ощупь и удобно лежит в руке. Кроме того матовое покрытие позволяет пользователям правильно держать устройство. Самое лучшее качество таких чехлов – это полная защита смартфона. Жидкий силиконовый материал, смешанный с пластиком и другими материалами, эффективно гасит удары при падении, защищая гаджет от повреждений. Если вам необходимы комфорт и защита «в одном флаконе», стоит выбирать силиконовые чехлы.

4 Накладки

Технически накладки не являются чехлами для смартфонов, однако они включены в этот список в силу своей высокой популярности. Накладка – это не что иное, как очень плотная бумага или другой материал, который вырезается по форме задней панели смартфона и может приклеиваться к ней. Она может неплохо защитить заднюю сторону устройства от любых царапин и придаст гаджету эстетичный вид. Но когда дело доходит до защиты от повреждений при падении, накладки бесполезны. Впрочем, вы можете использовать накладку параллельно с чехлом – это повысит защиту гаджета и сделает его внешний вид более элегантным.

В заключение

Зайдя в любой магазин, где продаются чехлы для смартфонов и увидев представленный ассортимент, можно легко растеряться. Пользователей также введёт в замешательство каталог чехлов, представленный на сайте любого интернет-магазина, торгующего такими изделиями. Но если вы чётко понимаете, какой именно тип чехла вам нужен, то всё, что необходимо будет сделать, – это выбрать дизайн, и совершить покупку. Авторы данной публикации постарались поделиться с читателями подробной информацией о различных типах чехлов для смартфонов. Просто выберите лучший из них – тот, который соответствует вашим потребностям и защищает ваш смартфон наилучшим образом.