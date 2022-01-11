Первые устройства, поддерживающие Wi-Fi Certified 6 Release 2, станут доступны в продаже в первой половине 2022 года. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

В Wi-Fi Alliance выпустили Wi-Fi Certified 6 Release 2, который расширяет функционал Wi-Fi-совместимых устройств и приложений.

Преимущества Wi-Fi Certified 6 Release 2 должны порадовать тех, кто (в той или иной степени) на протяжении двух последних лет был изолирован в своём доме из-за пандемии Covid.

Для чего это

По словам старшего вице-президента по маркетингу Wi-Fi Alliance Кевина Робинсона, потребители, использующие устройства, способные поддерживать новые функции Wi-Fi Certified 6 Release 2, могут рассчитывать на более высокую производительность и более эффективное управление питанием.

Устройства, которые поддерживают многопользовательский MIMO для восходящего канала, будут обеспечивать более высокую производительность восходящей линии связи, а это означает, что они будут работать с меньшей задержкой лучшей производительностью при одновременном подключении нескольких потоковых служб, будут быстрее передавать данные и обеспечат более высокую надёжность для любителей онлайн-игр.

В качестве наглядного примера можно назвать более высокую производительность при одновременном использовании в одном доме двух и более устройств для звонков через Zoom или в ситуации, когда в доме несколько игровых устройств подключены к облачным многопользовательским игровым платформам.

«В домах, где имеется несколько смарт-устройств, таких как датчики HVAC и смарт-приборы, благодаря трём новым функциям управления питанием – таким как широковещательное целевое время пробуждения, расширенное время сна и динамическое многопользовательское пространственное мультиплексирование энергосбережения, Wi-Fi Certified 6 Release 2 сможет обеспечить потребителям лучшие показатели времени работы от батареи и стабильное подключение даже на краю домашних сетей», – отметил Робинсон.

Тем, кто озабочен вопросами безопасности, интересно будет узнать о том, что Wi-Fi Certified 6 Release 2 поддерживает протокол WPA3 – систему защиты последнего поколения, которая гарантирует безопасность при подключении любых устройств. «Как только эти устройства будут надежно подключены к сети, их производительность повысится», – сказал он.

По словам Робинсона, одной из ключевых особенностей Wi-Fi Certified 6 с момента её выпуска была технология OFDMA, которая обеспечивает более высокую производительность сети в условиях повышенной загрузки, поэтому вы можете подключать большее количество устройств без опасения перегрузить сеть. Эта особенность перенесена и в новейшую версию – Wi-Fi Certified 6 Release 2.

Wi-Fi 6 набирает обороты

Итак, праздники подходят к концу, многие получили подарки, среди которых – различные устройства и гаджеты, поэтому самое время поинтересоваться вопросом о том, как продвигается переход на Wi-Fi 6? Этот переход начался ещё в 2019 году, поэтому многие из устройств, приобретённых к праздникам, поддерживают Wi-Fi 6. Ожидается, что данная тенденция получит своё продолжение в 2022 году, когда, по словам Робинсона, на рынок будет поставлено около 2 миллиардов Wi-Fi 6 совместимых устройств.

Он заявил, что, по сути, темпы внедрения Wi-Fi 6 опережают темпы внедрения предыдущих поколений Wi-Fi: для завоевания 50% рынка Wi-Fi 6 потребовалось три года, а Wi-Fi 5 для этого понадобилось на год больше времени. Согласно отраслевым прогнозам, на долю Wi-Fi 6 совместимых устройств будет приходиться в 2022 году большинство поставок.

Что же касается Wi-Fi Certified 6 Release 2, то получение сертификации от Wi-Fi Alliance обычно служит переломным моментом для внедрения устройств, и в организации ожидает, что первые устройства, поддерживающие Wi-Fi Certified 6 Release 2, станут доступны в продаже уже в первой половине 2022 года.