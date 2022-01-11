В Швейцарии на фоне пандемии намерены увеличить минимально гарантированную скорость интернета. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Правительство Швейцарии предложило увеличить в восемь раз минимальную скорость интернета, которую должны гарантировать провайдеры базовых услуг.

В настоящее время компании Swisscom принадлежит концессия на предоставление таковых базовых услуг, которая будет оставаться в силе до конца 2022 года.

В правительстве отметили, что расширение практики работы из дому и домашнего обучения в период пандемии коронавируса чётко показало важность наличия доступа к надёжным и мощным каналам широкополосного интернета для всех слоёв населения во всех регионах страны.

Что предлагают

С 2024 года интернет-соединение со скоростью загрузки 80 Мбит/с и скоростью отправки данных 8 Мбит/с может заменить действующий стандарт: 10 и 1 Мбит/с соответственно. Соответствующее предложение будет вынесено на общественное обсуждение, которое продлится до марта текущего года.

При этом в Reuters отмечают, что компания Swisscom уже на протяжении длительного времени ведёт судебные тяжбы с регуляторными органами касательно стандартов, обязательных для использования при построении оптико-волоконных сетей широкополосной связи.