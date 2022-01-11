Медленный интернет
В Швейцарии на фоне пандемии намерены увеличить минимально гарантированную скорость интернета. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Правительство Швейцарии предложило увеличить в восемь раз минимальную скорость интернета, которую должны гарантировать провайдеры базовых услуг.

В настоящее время компании Swisscom принадлежит концессия на предоставление таковых базовых услуг, которая будет оставаться в силе до конца 2022 года.

В правительстве отметили, что расширение практики работы из дому и домашнего обучения в период пандемии коронавируса чётко показало важность наличия доступа к надёжным и мощным каналам широкополосного интернета для всех слоёв населения во всех регионах страны.

Что предлагают

С 2024 года интернет-соединение со скоростью загрузки 80 Мбит/с и скоростью отправки данных 8 Мбит/с может заменить действующий стандарт: 10 и 1 Мбит/с соответственно. Соответствующее предложение будет вынесено на общественное обсуждение, которое продлится до марта текущего года.

При этом в Reuters отмечают, что компания Swisscom уже на протяжении длительного времени ведёт судебные тяжбы с регуляторными органами касательно стандартов, обязательных для использования при построении оптико-волоконных сетей широкополосной связи.

Подписывайтесь на наши сообщества в Viber и Telegram
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА