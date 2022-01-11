Binance – международная криптовалютная биржа, которая на сегодняшний день имеет вторую по популярности криптовалюту в мирe после биткоина. BUSD – это криптовалюта категории «стейблкоин», которая регулируется «Управлением Финансовых Услуг штата Нью-Йорк» и по стоимости эквивалентна стоимости доллара США, в соотношении 1:1. Получить подробную информацию о самых популярных криптовалютах и криптовалютных биржах можно на официальном сайте cryptothemarket.net.

В 2021 году Binance BUSD стала одной из трех основных стейблкоинов в мире, и широко используются наряду с Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Стейблкоин BUSD был основан Paxos и Binance с целью создания криптовалюты, поддерживаемой долларом США. Для обеспечения стабильности криптовалюты, компания Paxos держит сумму в долларах США, равную общему количеству BUSD. Следовательно, рыночная стоимость стейблкоина напрямую зависит от стоимости доллара США.

С 2019 года, когда состоялся запуск криптовалюты, валюта BUSD зарекомендовала себя с рыночной капитализацией активов в 10 миллиардов долларов.

Сотрудничество Министерства Цифровой трансформации Украины

Благодаря функциональной совместимости и доступности BUSD дает трейдерам возможность пользоваться стейблкоином с большей легкостью, скоростью и гибкостью.

Подписание соглашения о сотрудничестве Министерства Цифровой трансформации Украины с международной криптовалютной биржей Binance позволило украинцам осуществлять больше вариантов использования.

Следует отметить, BUSD не только часто используется в качестве инвестиционного инструмента для торговли деривативами, но также является популярным инструментом, чтобы стабилизировать финансовую составляющую.

Сообщается, что валюты многих стран стали ненадежны, в отличие от криптовалютных активов, которые стали более безопасным убежищем.

Регулирующая компания Paxos гарантирует стоимость BUSD путем проведения регулярных аудиторских проверок, гарантирует эквивалентность курса Binance USD в соотношении 1:1 к доллару США. Эти проверки проводятся совместно с аудиторской организацией Withum.

Выводы и заключение

Как отметили специалисты cryptothemarket.net, строгие нормативные стандарты, которых придерживается BUSD, демонстрируют новые отраслевые стандарты, которые делают криптовалюту Binance USD наиболее оптимальным вариантом стейблкоинов для жителей Украины.