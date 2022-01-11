Баттл телеканалов: что украинцы смотрели в новогоднюю ночь

СТБ больше не на первом месте, Setanta Sports HD «дышит в спину» Футбол 1, а 1+1 — лидер последней минуты прошлого года. В нашем материале делимся декабрьскими показателями телесмотрения от BigDataUA.

Последняя теленочь года

Лучше всего в последний день года украинцы смотрели группу эфирных телеканалов, доля которых на протяжении этого дня составила 67,3 %. Второе место у каналов кинопоказа (доля 10,5%), а третье у детских каналов — доля 4,2%.

Победителем последней минуты 2021 года стал телеканал 1+1, сумевший собрать 34,8% аудитории. На втором месте канал Украина с долей 16,26%, а третья позиция у канала ICTV – 11,16%. В топ-10 также вошли Интер, СТБ, Новый канал, 2+2, Украина 24, НТН и Прямой.

Именно вышеупомянутая десятка смогла собрать перед своими экранами в последнюю минуту года 87,7% всей аудитории зрителей.

Декабрьские показатели

В декабре доля группы каналов общего просмотра заметно снизилась (снижение общей доли просмотра на 4,19 п.п. до 54,49%). Группа каналов кинопоказа сохранила второе место — доля просмотра выросла до 13,85%. Новостные каналы стали третьими по популярности в первый месяц зимы с долей просмотра — 6,22%.

Каналы общего просмотра

В декабре телеканал 1+1 вернул лидерство в группе (11,39%). На втором и третьих местах — СТБ (9,41%) и ICTV (8,68%). Четвертую позицию занял канал Украина (7,24%), а пятая у Нового канала — 5,72%).

В общей сложности группа каналов общего просмотра набрала в декабре 6,03 млн контактов с IPTV/OTT домохозяйствами.

Первое место по просмотрам в будние дни у 1+1, второе и третье — СТБ и ICTV соответственно. Эта же тройка лидировала вы выходные дни, вот только позиции «плюсов» и СТБ — менялись между собой.

Каналы кинопоказа

Первую позицию в декабре получил канал TV1000 Action East (доля просмотра 2,51%) — в течение месяца его смотрели более 598 тысяч уникальных домохозяйств со средним показателем времени просмотра 37,4 минуты. Также в лидерах канал TV1000 East (2,47%) и канал VIP Comedy (1,74%).

В общей сложности группа каналов кинопоказа набрала в декабре 5,69 млн контактов с IPTV/OTT домохозяйствами.

Детские каналы

Первое место у канала Плюс Плюс с долей 1,10% и 166,7 тысячами контактов. Также в лидерах Nick Jr (0,99%), Nickelodeon (0,93%) и Пиксель (0,42%).

Суммарно в течение декабря детские каналы получили более 2 миллионов контактов.

Спортивные каналы

Здесь все также лидирует канал Футбол 1 (доля просмотра просела на 1,21 п.п. до 0,52%), за ним следует Setanta Sports HD с долей просмотра 0,37%. Футбол 1 получил 79,6 тысяч контактов, а Setanta Sports HD посмотрело 297,9 тысяч домохозяйств.

Также в пятерке лучших по просмотрам — Setanta Sports Plus (0,37%), Футбол 2 (0,34%) и Eurosport 1 (0,27%).

Суммарно группа спортивных каналов сгенерировала 2,25 млн контактов.

Новостные каналы

Лидирующую позицию среди новостных каналов удерживает Украина 24, доля просмотра которого в декабре просела на 0,46 п.п до 2,49% (канал получил 278,2 тысячи контактов, а среднее время просмотра составило 56,7 минут).

Доля просмотра канала НАШ, расположившегося на 2-м месте, увеличилась на 0,08 п.п. до 1,22%. Канал Прямой показал долю просмотра 0,75%, Канал 24 — 0,68%, а Эспрессо TV — 0,46%.

Суммарное количество контактов IPTV/OTT домохозяйств с новостными каналами по всей Украине в декабре составило 1,97 млн.

C более подробными показателями можно ознакомиться здесь.