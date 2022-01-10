Видеореакции в Twitter: когда заработает новая функция

Новые возможности позволяют цитировать твит, используя при этом фото- или видеореакции.

Что произошло

Twitter объявил о запуске новой функции — «цитирование твита с реакцией» (Quote Tweet with reaction). Инструмент напоминает уже давно работающую функцию ответов при помощи видео в TikTok и аналогичную возможность в Instagram.

Как это работает

В настоящее время функция работает в тестовом режиме — она доступна для ограниченного круга пользователей iOS. При ретвите нужно будет только нажать на определенную кнопку и моментально сделать фото либо видео. Также есть возможность выбора медиафайла из галлереи смартфона.