Видеореакции в Twitter: когда заработает новая функция

Новые возможности позволяют цитировать твит, используя при этом фото- или видеореакции.

Что произошло

Twitter объявил о запуске новой функции — «цитирование твита с реакцией» (Quote Tweet with reaction). Инструмент напоминает уже давно работающую функцию ответов при помощи видео в TikTok и аналогичную возможность в Instagram.

Как это работает

В настоящее время функция работает в тестовом режиме — она доступна для ограниченного круга пользователей iOS. При ретвите нужно будет только нажать на определенную кнопку и моментально сделать фото либо видео. Также есть возможность выбора медиафайла из галлереи смартфона.

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Екатерина Даньшина
Журналист, интервьюер и спичрайтер. По образованию - филолог, литературовед. В сфере медиа - более 5 лет. Работала над созданием сюжетов для информационных и развлекательных программ на телевидении, занималась подготовкой материалов для радио, печатных и интернет СМИ. В последние несколько лет была задействована в работе пресс-службы городского головы Запорожья. Автор документальных спецпроектов, номинант украинской телевизионной премии «Телетриумф».

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