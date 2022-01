Срок действия лицензий двух британских коммерческих общенациональных мультиплексов цифрового радио в стандарте DAB продлены до 2035 года. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Правительство Великобритании предоставило регулятору Ofcom право продлить две лицензии, принадлежащие операторам Digital One Ltd Multiplex и Sound Digital Ltd Multiplex, срок действия которых истекает в 2023 и 2028 годах соответственно, до декабря 2035 года. Об этом пишет издание RadioToday.

В правительстве заявили, что продление лицензий, выданных операторам двух мультиплексов, ставшее возможным благодаря специальному решению в рамках положения о законодательной реформе (LRO), обеспечит непрерывность цифрового вещания различных радиостанций.

Что известно о мультиплексах

В совокупности в данных мультиплексах транслируется 45 радиоканалов, большинство их которых принадлежат медиагруппам Global (16), Bauer (10) и Wireless (7).

Мультиплекс Digital One полностью принадлежит Arqiva, а мультиплексом Sound Digital совместно владеют Arqiva, Bauer и Wireless.

Как комментируют событие

Министр по вопросам медиа Джулия Лопес отметила: «Радио является уникальным и горячо любимым средством массовой информации, который продолжает согревать сердца слушателей и остаётся неотъемлемой частью жизни людей. Сегодня мы даём добро на продление срока действия лицензий операторов цифровых мультиплексов до 2035 года, и это означает, что наши невероятно популярные радиостанции смогут и дальше нести свои программы слушателям через цифровые сети. Что, в свою очередь, даёт вещателям уверенность в будущем и позволит им вкладывать деньги в развитие своих проектов».

Генеральный директор Digital Radio UK Форд Энналс сказал: «Мы приветствуем решение Министерства по делам культуры, СМИ и спорта о продлении до конца 2035 года лицензий двух общенациональных сетей DAB, ибо оно даёт вещателям уверенность и стабильность. Эти операторы и 45 общенациональных коммерческих станций, которые они транслируют, имеют чрезвычайно высокую важность для слушателей, помогая трансформировать слушание радиостанций в Великобритании благодаря постоянным инновациям, а также обеспечивают ускорение перехода к цифровому радиослушанию, на долю которого приходится уже 66% всего слушания.

Что ещё

Недавно в Министерстве по делам культуры, СМИ и спорта представили доклад «Обзор индустрии цифрового радио и аудио», в котором рассматриваются вероятные будущие тенденции в области прослушивания аудиоконтента и даются рекомендации по укреплению позиций британского радио и аудио.

Авторы доклада, в частности, рекомендуют не принимать официальных решений об отключении аналогового FM-вещания до 2030-го года, а также предлагают ряд новых мер, направленных на расширение доступности британских станций, контент которых, по мнению авторов доклада, должен стать доступен на платформах через подключаемые аудиоустройства, такие как смарт-колонки.