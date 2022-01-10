Дональд Трамп запускает собственную соцсеть: как она будет выглядеть

Экс-президент США заявил о запуске собственной социальной сети, по предварительной информации она будет доступна для пользователей уже в феврале текущего года.

Что произошло

Дональд Трамп запустит новую соцсеть, которая будет называться TRUTH Social. Она должна заработать 21 февраля, в день когда американцы будут отмечать День президентов.

Как будет выглядеть соцсеть

Новая соцсеть будет немного похожа Twitter — в частности при ее помощи можно следить за публикациями и ссылками других пользователей на актуальные темы. Уже сейчас есть возможность предварительного заказа приложения через App Store.

Причины создания 

Напомним, экс-президент принял решение о запуске TRUTH Social после того, как его навечно заблокировал Twitter, а Facebook, YouTube, TikTok временно заморозили аккаунты. Причина — его высказывания во время утверждения победы Джо Байдена, в которых руководители вышеупомянутых соцсетей усмотрели подстрекательство к насилию.

Что говорит Трамп

Мы живем в мире, где талибы широко представлены в Твиттере, а вашего любимого американского президента заставили замолчать. Миссия соцсети — дать возможность высказаться всем, — так цитирует Дональда Трампа издание Reuters.

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Екатерина Даньшина
Журналист, интервьюер и спичрайтер. По образованию - филолог, литературовед. В сфере медиа - более 5 лет. Работала над созданием сюжетов для информационных и развлекательных программ на телевидении, занималась подготовкой материалов для радио, печатных и интернет СМИ. В последние несколько лет была задействована в работе пресс-службы городского головы Запорожья. Автор документальных спецпроектов, номинант украинской телевизионной премии «Телетриумф».

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