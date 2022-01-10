5G

На прошедшей неделе исследовательская лаборатория из Южной Кореи сообщила о разработке первой в мире межконтинентальной спутниковой сети 5G, которая поможет налаживать связь в случае стихийных бедствий. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что за система

Спутниковая многосетевая система 5G, разработанная лабораторией совместно с партнёрами из Европейского союза, объединяет сети 5G со спутниковыми сетями, обеспечивая возможность предоставления услуг связи в отдалённых районах или во время стихийных бедствий, сообщили в Государственном научно-исследовательском институте электроники и телекоммуникаций (ETRI).

Благодаря использованию спутниковых сетей, новая система позволит предоставлять услуги связи пользователям, находящимся в районах, где отсутствуют базовые станции 5G или их недостаточно, что обеспечит более широкое покрытие сигналом в сравнении с обычными сетями 5G, – сообщает информагентство Global Economic.

В исследовательской лаборатории заявили о том, что на протяжении трёх лет вместе с партнёрами из ЕС работали над созданием межконтинентальной спутниковой сетевой системы 5G, и в октябре прошлого года сумели успешно установит связь с французской лабораторией CEA-Leti.

Это интересно

Тем временем по состоянию на ноябрь 2021 года количество пользователей смартфонов, подключённых к сетям 5G, впервые с момента коммерциализации услуги в Южной Корее в 2019 году превысило 20 миллионов. По данным Министерства науки и ИКТ Южной Кореи, в ноябре прошлого года общее количество пользователей услуг связи 5G достигло 20.19 миллиона, что составляет около 28% от общего числа абонентов мобильной связи в стране (72.57 миллиона).

Также известно, что в Южной Корее скорость загрузки данных в сетях 5G достигла 691 Мбит/сек.

Подписывайтесь на наши сообщества в Viber и Telegram
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА