Аксессуаров для смартфонов существует огромное множество. Но если, к примеру, без наушников и монопода вполне можно обойтись, то чехол для Poco X3 NFC – незаменимое дополнение. Без него вы довольно скоро увидите на корпусе аппарата царапины и сколы, которые испортят привлекательный внешний вид. Случайное падение вообще может привести к выходу гаджета из строя. Мы расскажем, как выбрать кейс, чтобы он защищал и украшал ваш девайс.

Какие чехлы представлены на рынке

В зависимости от форм-фактора купить чехлы для Poco X3 NFC можно двух видов: накладки и «книжки». Модели первого типа рассчитаны на обеспечение безопасности только боковых граней и задней части девайса. Главный минус таких кейсов – дисплей всегда остается открытым, поэтому подвержен повреждениям. Покупая накладку для защиты смартфона, рекомендуем на дисплей наклеить защитное стекло.

Чехол-книжка закрывает девайс со всех сторон. Но не стоит думать, что в таком кейсе экран не может пострадать. Как минимум, нужно наклеить защитную пленку, чтобы на дисплее не появились царапины и потертости.

«Книжки» преимущественно изготавливаются из кожи. Но есть модели, например, Clear View Standing Cover, которые полностью сделаны из поликарбоната. Накладки более вариативные в дизайне. Для их изготовления используется термополиуретан, поликарбонат, кожа, силикон, металл, закаленное стекло. И если «книжки», как правило, имеют классический дизайн, то среди накладок можно найти самые разные стилистики оформления. Девушкам понравится чехол Prisma Ladies с принтом. Мужчинам подойдет брутальный чехол Transformer Ring с металлической пластиной для фиксации гаджета на магнитном автодержателе. Любители практичных вещей оценят «книжку» GETMAN Gallant с карманами под пластиковые карты и функцией подставки.

Как материал влияет на защитные функции аксессуара

Выбирая кейс, изучите его характеристики. На степень защиты аксессуара влияет то, из чего он выполнен. Пластиковые кейсы твердые, поэтому хорошо защищают от воздействий острыми предметами. Они нетребовательны в уходе и устойчивы к отпечаткам.

Термополиуретановые и силиконовые кейсы способны аккумулировать удары. Они также могут похвастаться устойчивостью к скольжению и температурным перепадам.

Чехол из кожи способен защитить смартфон от всех типов повреждений. Благодаря фактурной поверхности отпечатки и скольжения аксессуару не страшны. Так как изделия из натуральной кожи – дорогое удовольствие, поэтому пользователи чаще покупают чехлы для Xiaomi Poco X3 из кожзама. Они ни внешне, ни по своим характеристикам не отличаются от изделий из натуральной кожи, но стоят на порядок дешевле.