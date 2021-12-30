Кто-то любит встречать главный праздник года дома, а кто-то предпочитает шумную вечеринку в ресторане. А кому-то и выбирать не приходится – ведь решение за него уже давно приняла его профессия. В списке тех, кто 31-е декабря отмечает на работе – полицейские и медики, водители и летчики, повара и официанты, и в целом много-много разных специальностей, среди которых, конечно же, есть и телевизионщики.

Наталья Островская, ведущая ТСН

В новогоднюю ночь с 2020 на 2021 год была на работе, а точнее – в лимузине Телевизионной Службы Новостей. Тогда я, как корреспондентка ТСН, ездила в автомобиле и подвозила всех желающих. А наши пассажиры делились воспоминаниями о прошлом годе, рассказывали о мечтах и планах на будущее.

Вот так по случайному стечению обстоятельств мне удалось познакомиться с метеорологом Вооруженных сил Украины, медицинской сестрой, менеджерами и семьей бизнесменов, приехавших праздновать Новый год в столицу. Последние зарядили классным настроением, ведь в конце 2020 года у них родился внук и они увлекательно рассказывали о своих родных.

Наталья Нагорная, специальная корреспондентка ТСН

Мне несколько раз приходилось работать в новогоднюю ночь, и это ни разу не испортило мне праздник, где бы это ни происходило. 31 декабря 2014 я была на фронте, в Луганской области. Мы ехали в город Счастье и на передовой нашли место под названием «адская кухня», расположенное под мостом. Там постоянно были обстрелы. Солдаты украсили елку патронами и поставили перед ней бумажные фигурки, которыми очень хвастались, ведь их прислали дети. Традиционную селедку под шубой они сделали в ящике из-под патронов. Еще помню, как мы ели холодные мандарины и очень смеялись. Наверное, тогда все должны были загадывать желание о победе. Не о мире, а именно о победе и возвращении домой живыми.

Да, первые несколько лет войны Новый год праздновала там. Мы танцевали вокруг елки с людьми, которых видим впервые, покупали на все деньги шоколадные фигурки и раздавали их, украшали блокпосты и позиции шариками. Кстати, с тех пор у меня пропала привычка покупать красивую одежду для новогодней ночи. Нет ведь разницы, где ты празднуешь, в чем ты одет и что на твоем столе. Достаточно просто быть в живых и среди своих. В такие моменты начинаешь по-особому ценить возможности обнять тех, кого любишь, и просто поблагодарить высшие силы, что родственники в безопасности. Помните, только вы решаете, сколько магии будет в этом празднике!

Анастасия Даугуле, ведущая проектов «Утро с Интером», «Позаочі» и новогоднего

концерта на «Интере»

Приходилось работать в новогоднюю ночь, когда была репортером ежедневных новостей. Ведь на телевидении праздников не бывает. И в очередной Новый год меня с оператором и режиссёром отправили вести прямые включения из центра Киева, где была установлена главная ёлка Украины. Нужно было выходить в эфир и сообщать, какое настроение у людей и как проходит празднование. Было очень холодно, люди согревались глинтвейном и разным, принесённым из дома.

Мы с оператором и режиссёром были совершенно трезвые — всё-таки на работе, прямой эфир не прощает пренебрежения. Но настроение, тем не менее, было приподнятое. Заводное. И энергия такого коллективного Нового года, под открытым небом, мне так понравилась, что ещё не раз приходила на площадь встречать праздник — уже по собственной инициативе.

Александр Лукьяненко, ведущий «Полезной программы» на телеканале «Интер»,

главный редактор канала НТН

Самое необычное место встречи Нового года — на работе. У меня такое было дважды.

Первый раз, когда я в качестве корреспондента новостей встречал Миллениум – 2000 год — на Майдане Независимости. У меня оттуда было прямое включение. Там мы со съемочной группой и встретили Новый год.

Второй раз я на работе встретил 2007 год. В тот раз в ньюс-руме во время подготовки

выпуска новостей. У нас был эфир 1 января в 13:00. Но его же надо было подготовить. Я пришёл на работу 31 декабря в 22:30. И всю новогоднюю ночь провел в новостной

редакции. Вместе с коллегами выпили немного шампанского под бой курантов и дальше работать. Есть в таком праздновании что-то необычное. Раз в жизни точно надо попробовать поработать в новогоднюю ночь.