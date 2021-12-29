Виртуальный номер – это услуга или комплекс услуг, предоставляемых телефонной компанией или провайдером. Такой номер не нуждается в закреплении за телефонным устройством или станцией. По факту это многоканальный личный номер для связи.

Механизм функционирования виртуальной АТС

Виртуальная станция работает через всемирную сеть. Именно так передаются данные. Есть возможность работы и без интернета: настраивается переадресация с виртуального номера на обычный мобильный или городской. Для начала надо заказать виртуальный номер у провайдера, а затем произвести настройки в установленном личном кабинете. Можно подключить сразу несколько номеров и создать несколько учетных записей пользователя в системе.

Алгоритм работы виртуального номера:

В адрес провайдера поступает входящий вызов. Он переадресовывается на виртуальный сервис станции. АТС распределяет звонок на устройство клиента. Вызов поступает либо в порядке очереди менеджеру, либо тому, кто принял меньше звонков (в зависимости от настроек системы).

Преимущества виртуальной связи

Номер постоянный. То есть при смене района или города он всегда останется за организацией. Это удобно при работе компании по всей территории страны или мира.

Номер включает все номера компании и перераспределяет на работников в зависимости от поставленных задач.

Связь бесплатна внутри компании.

Есть возможность голосового приветствия, прослушивания разговоров в записи, ведение статистики.

Возможность использования фоновой музыки в процессе ожидания клиентом ответа.

Удобное интерактивное меню с возможностью выхода на определенный отдел или специалиста компании.

Функция обратной связи через сайт для клиентов.

Опции «Черный список» и «Спам» для отсеивания ненужных звонков.

Равномерное распределение звонков в соответствии с графиком и структурой организации.

Голосовая почта для клиента.

Переадресация звонка на другой номер.

Функция получения СМС, факсимильных документов и электронной почты.

Этапы создания и подключения виртуального номера

Алгоритм создания виртуальной связи:

Выбор необходимого тарифа на сайте оператора. Регистрация личного кабинета, внесение требуемых данных. Добавление сотрудников компании. Внесение в систему данных о менеджерах (должность, ФИО, внутренние номера для связи). Генерирование логина и пароля (автоматическое или ручное). Распределение работников по отделам или условным группам. Настройка параметров входящих вызовов с указанием времени, операторов на линии, последовательности действий при длительном ожидании клиентом.

Существуют платные и бесплатные виртуальные номера. Преимущества платных:

Постоянная профессиональная техническая поддержка.

Бесперебойная высокоскоростная работа сервера.

Удобный набор для аналитики звонков.

При смене тарифного плана не нужно заново проводить настройку параметров.

Виртуальный номер – удобный, современный и многофункциональный инструмент для работы компаний по всему миру.