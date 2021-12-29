Линейка iPhone 12, впервые представленная на рынке в конце 2020 года, стала настоящим прорывом. Спустя немногим более года смартфон по-прежнему пользуется популярностью среди пользователей.

Однако прежде, чем спешить в магазин ради покупки iPhone 12, всё-таки нужно ознакомиться со свойствами, которые вывели модель в лидеры продаж, а также узнать о том, какие функциональные особенности телефона разочаровали пользователей. В данной публикации представлены преимущества и недостатки iPhone 12. Прочтите её внимательно, чтобы быть в курсе всех тонкостей!

Apple iPhone 12: плюсы и минусы

Компания Apple выпустила iPhone 12 немного позже, чем ожидалось. В октябре 2020 года были представлены сразу две модели – iPhone 12 и iPhone 12 Pro, при этом размеры iPhone 12 оказались меньше обычного, а iPhone 12 Pro Max был представлен через месяц – в ноябре. В спецификации iPhone 12 сразу же бросалась в глаза совместимость устройства с 5G, изменение внешнего вида, новые возможности камеры и ряд других особенностей.

Достоинства

Сеть 5G. Телефон iPhone 12, цена которого сегодня составляет от 20 до 28 тысяч гривен, стал первой моделью от компании Apple, в которой реализована поддержка технологии 5G. Это обеспечивает невероятно высокую скорость загрузки и просмотра web-сайтов посредством сотовой связи. В целом скорость работы такой сети в 10 и более раз превышает скорость сети 4G.

Более изящный и лёгкий корпус. Дизайн модели iPhone 12 отличается большей элегантностью, что многим пришлось по душе. При общем сходства с более ранними моделями корпус iPhone 12 имеет ровные металлические края с прямыми, а не изогнутыми, окантовками. Многие гаджеты значительно легче.

Один из самых быстрых чипов, устанавливаемых в сотовых телефонах. Чип A14 Bionic от компании Apple превосходит по своим параметрам предыдущую модель – A13, а также был признан лучшим процессором для портативных устройств в мире.

Обновление базовых параметров камеры. В конструкции iPhone 12 были добавлены некоторые новые возможности камер – в том числе, запись видео в стандарте Dolby Vision HDR со скоростью до 60 кадров в секунду, расширенный диапазон масштабирования, а также, в случае с моделями 12 Pro и 12 ProMax, – сканер LiDAR для ведения съёмки в ночное время, более быстрая самонастройка при слабом освещение и функции из сферы дополненной реальности.

Защитный экран Artistic Shield. Компания Apple гарантирует, что передняя панель Ceramic Shield, установленная в iPhone 12, в 4 раза лучше выдерживает падение по сравнению со стеклянной передней панелью, установленной в предыдущей модели производителя.

Усиление степени водонепроницаемости. Конструкция iPhone 12 была доработана также с точки зрения большей защиты от попадания вовнутрь воды, поэтому модель может выдерживать падение в воду на глубину в 6 метров в течение 30 минут (для сравнения – максимальная глубина водонепроницаемости предыдущей модели составляла 4 метра).

MagSafe. В отличие от многих предыдущих моделей, iPhone 12 полностью совместим с MagSafe и беспроводными зарядными устройствами.

Минусы

Покрытие сетей 5G остаётся весьма ограниченным. И, несмотря на то, что, как принято считать, сети 5G вскоре начнут доминировать в мире, в настоящее время мы всё ещё находимся на начальном этапе внедрения данной технологии, поэтому, в отличие от 4G, технология 5G пока сильно отстаёт. Это, в свою очередь, говорит о том, что наличие в телефоне поддержки стандарта 5G не является такой уж критически важной функцией.

Многие указывают на то, что корпус телефона не очень удобен для пользователей. Некоторые клиенты говорят о том, что из-за металлических краёв корпуса телефона он может скользить в мокрых от пота руках. Другие отмечали, что корпус с ровными краями создаёт неудобства для держания телефона без футляра, поскольку острый край царапает кожу.

В телефоне нет сенсорного идентификатора (Touch ID). В iPhone 12 действительно есть только Face ID, что создаёт проблемы для некоторых клиентов, особенно из-за того, что в настоящее время многим приходится носить маски.

Отсутствие значительного прогресса в сфере увеличения времени автономной работы от батареи. В целом модель iPhone 12 не может похвалиться значительным увеличением времени автономной работы от батареи. Более того, возможность воспроизведения видео в течение 17 часов на iPhone 12 Pro в сравнении с 18 часами на 11 Pro – это ухудшение параметров. Максимальное время автономной работы iPhone 12 составляет 20 часов в режиме воспроизведения видео на 12 Pro Max, что сопоставимо с 11 Pro Max.

Подводим итоги по iPhone 12

Ключевой особенностью модели iPhone 12 является поддержка технологии 5G, и это означает, что приобретение любой модели из 12-ой линейки гарантирует возможность подключения к сетям 5G, которые появятся уже в ближайшем будущем. Модели 12 Pro и Pro Max также имеют в своей конструкции сканер LiDAR, что весьма порадует всех тех, кто желает делать идеальные фотографии. В то же время, многие пользователи были разочарованы тем фактом, что разработчики модели не предусмотрели существенного увеличения времени автономной работы от батареи, а также более существенного обновления функций камеры. Поэтому тем, кто желает видеть по-настоящему революционные изменения в своём сотовом телефоне, стоит обратить внимание на новую модель iPhone 13. В целом же iPhone – неизменно хороший выбор.