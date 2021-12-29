Багато виробників обладнання для відеоспостереження періодично випускають нові прошивки для свого обладнання. Вони додають корисні опції та усувають різні баги. Нове програмне забезпечення потрібно завантажити, коли пристрій «гальмує», в ньому не працюють певні функції, і він не коректно відповідає на команди.
Що таке перепрошивка
Перепрошивка відеореєстратора – це заміна його програмного забезпечення на більш нову версію. Необхідність вдатися до такої процедури виникає в разі, якщо:
- Реєстратор не завантажується або на ньому не функціонують деякі кнопки.
- Під час роботи приладу виникають помилки.
- На реєстраторі встановлена початкова версія програми й потрібно її замінити новою, доопрацьованою версією.
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Підготовка до перепрошивки відеореєстратора
- Дізнатися модель відеореєстратора. Зазвичай, вона вказана в інструкції з експлуатації, на його корпусі або коробці, в якій він продавався.
- З’ясувати, яка саме версія прошивки встановлена на реєстраторі – щоб не завантажити застарілу версію. Дана інформація знаходиться у файлі version.bin. Для цього потрібно відкрити блокнот і знайти там рядок «version [цифри]». Також можна дізнатися, яка встановлена версія ПО у налаштуваннях.
- Якщо збираєтеся перепрошити пристрій за допомогою комп’ютера, слід підготувати USB-кабель або SD-карту.
- Зберегти всі дані з реєстратора на комп’ютері або флешці.
- Зробити резервну копію наявної прошивки – на той випадок, якщо нове ПЗ не буде працювати або не сподобається.
Способи оновлення прошивки
При прошивці через USB носій необхідно:
- Файл прошивки – біновський файл з довгим найменуванням, потрібно перейменувати в update.bin.
- Скопіювати на USB носій з файловою системою fat32, це важливо, інакше реєстратор не побачить файл прошивки.
- USB носій підключити до реєстратора.
- Зайти в Головне меню→Налаштування→Оновлення й виконати оновлення.
- Після оновлення потрібно зробити скидання реєстратора на заводські настройки.
- Необхідно два рази програмно перезавантажити реєстратор.
При оновленні через config tool потрібно:
- Запустити ПО, натиснути кнопку upgrade.
- Вибрати ваш реєстратор зі списку знайдених пристроїв.
- Натиснути open, вибрати шлях до прошивці, натиснути кнопку upgrade.
- Після оновлення потрібно зробити скидання реєстратора на заводські настройки.
- Два рази програмно перезавантажити відеореєстратор.
Якщо вказані способи не працюють, варто спробувати оновлення прошивки через COM порт. Для цього знадобляться програми NCOM и TFTP server.