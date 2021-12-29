Багато виробників обладнання для відеоспостереження періодично випускають нові прошивки для свого обладнання. Вони додають корисні опції та усувають різні баги. Нове програмне забезпечення потрібно завантажити, коли пристрій «гальмує», в ньому не працюють певні функції, і він не коректно відповідає на команди.

Що таке перепрошивка

Перепрошивка відеореєстратора – це заміна його програмного забезпечення на більш нову версію. Необхідність вдатися до такої процедури виникає в разі, якщо:

Реєстратор не завантажується або на ньому не функціонують деякі кнопки.

Під час роботи приладу виникають помилки.

На реєстраторі встановлена початкова версія програми й потрібно її замінити новою, доопрацьованою версією.

Детальніше про перепрошивки можете дізнатись на цьому сайті — одного з постачальників систем відеоспостереження.

Підготовка до перепрошивки відеореєстратора

Дізнатися модель відеореєстратора. Зазвичай, вона вказана в інструкції з експлуатації, на його корпусі або коробці, в якій він продавався.

З’ясувати, яка саме версія прошивки встановлена на реєстраторі – щоб не завантажити застарілу версію. Дана інформація знаходиться у файлі version.bin. Для цього потрібно відкрити блокнот і знайти там рядок «version [цифри]». Також можна дізнатися, яка встановлена версія ПО у налаштуваннях.

Якщо збираєтеся перепрошити пристрій за допомогою комп’ютера, слід підготувати USB-кабель або SD-карту.

Зберегти всі дані з реєстратора на комп’ютері або флешці.

Зробити резервну копію наявної прошивки – на той випадок, якщо нове ПЗ не буде працювати або не сподобається.

Способи оновлення прошивки

При прошивці через USB носій необхідно:

Файл прошивки – біновський файл з довгим найменуванням, потрібно перейменувати в update.bin.

Скопіювати на USB носій з файловою системою fat32, це важливо, інакше реєстратор не побачить файл прошивки.

USB носій підключити до реєстратора.

Зайти в Головне меню→Налаштування→Оновлення й виконати оновлення.

Після оновлення потрібно зробити скидання реєстратора на заводські настройки.

Необхідно два рази програмно перезавантажити реєстратор.

При оновленні через config tool потрібно:

Запустити ПО, натиснути кнопку upgrade.

Вибрати ваш реєстратор зі списку знайдених пристроїв.

Натиснути open, вибрати шлях до прошивці, натиснути кнопку upgrade.

Після оновлення потрібно зробити скидання реєстратора на заводські настройки.

Два рази програмно перезавантажити відеореєстратор.

Якщо вказані способи не працюють, варто спробувати оновлення прошивки через COM порт. Для цього знадобляться програми NCOM и TFTP server.