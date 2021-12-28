Смартфоны компании Хуавей пользуются неизменной популярностью у пользователей уже не один год. Хотя производитель попал под американские санкции, это не отразилось на его стремлении сделать торговую марку популярной.

Кроме телефонов, бренд выпускает и много другой электроники. Например, смарт-часы компании считаются одними из лучших в вопросе функций, автономности. Поэтому, если нужна надёжная и современная электроника, лучше всего выбрать телефон Huawei.

Сильные стороны торговой марки

Первое, что стоит выделить, это соотношение цены и качества. В отличии от других брендов, компания действительно предлагает одно из самых лучших соотношений. Пользователи могут выбирать модели, как среди бюджетных устройств, так и в премиальном сегменте.

Высокое качество и серьёзная конкуренция известным брендам при более доступной цене. В ассортименте производителя можно найти множество устройств с впечатляющими параметрами, которые стоят дешевле, чем продукция Apple или Samsung.

Автономность работы – сильная черта всех гаджетов компании. Huawei использует собственные аккумуляторы и особые режимы работы, что увеличивает автономность.

Собственная ОС Harmony, которая стала очень популярной. Кодирование в ней легче, поэтому существует большое количество полезных приложений, чем на Андроид.

Недостатки электроники

Естественно, не обошлось и без недостатков. Среди главных из них:

минимальное количество изменений в новых моделях (увеличение экрана или улучшение качества камеры проходит без значительных изменений производительности);

автоматический режим камеры неправильно настраивает цвета;

снижение частоты кадров при запуске требовательных игр (особенности процессора);

режим энергосбережения приводит к торможению процессов (СМС или почту можно получить позже, чем нужно).

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что для увеличения объёма памяти понадобится специальная карта NM Card. Она стоит в 4 раза дороже, чем обычные карты памяти для других смартфонов.