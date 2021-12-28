Интер вместе со звездами поет и ждет весны, ICTV записывает пятичасовую юмористическую программу, а СТБ и Украина приготовили спецвыпуски своих главных талант-шоу. UA: ПЕРШИЙ все так же транслирует концерты «старой гвардии» украинского шоубиза, Новый Канал не изменяет «Гарри Поттеру», а «1+1» — «Вечернему Кварталу». В этом году в традиционном обзоре новогодней телепрограммы от Mediasat — 8 украинских телеканалов. Читайте, делайте выводы и выбирайте для праздника только самое интересное.

1+1

Старт праздничной программы: 31 декабря 19:30

Что смотреть: Новости и «Вечерний квартал»

Череду праздничных программ на «плюсах» начнет традиционный новогодний выпуск новостей в 19:30. Его будут транслировать с выездной студии возле главной елки страны на Софийской площади. Кроме праздничных сюжетов с предновогодними новостями ожидаются в студии и гости — номинанты ежегодной премии «Ті, що вражають». Этой премией традиционно награждают украинцев, проявивших стойкость, смелость, решительность в бурных событиях уходящего года и ставших героями сюжетов ТСН.

Далее праздничную эстафету будет принимать традиционный новогодний «Вечерний квартал». Обещают, как всегда, много политической сатиры и бытового юмора. Все это разбавят музыкальными номерами и необычными дуэтами. Так, на сцене «Вечернего квартала» выступят Тина Кароль, Оля Полякова, Антитела, Иван Дорн и другие. На телеканале обещают, что особым подарком для украинцев станет выступление «Квартал бэнд». Актеры будут играть на инструментах, некоторые даже специально проходили обучение для этого номера.

Также в одном из номеров примет участие нынешний Президент Украины.

«Владимир немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. Драматургия была для того, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить», — так комментирует участие Зеленского в шоу его экс-коллега Елена Кравец.

ТЕТ

Старт праздничной программы: 31 декабря 9:30

Что смотреть: Семейные мультфильмы и фентези

Телеканал ТЕТ в этом году делает упор на хитовые семейные мультфильмы и фентези. Вместе с детьми уже с утра 31 декабря здесь можно будет посмотреть мультфильмы «В поисках Дори», «В поисках Немо» и «Шрек».

Утром 1 января зрителям рекомендуют посмотреть украинские фэнтези «Только чудо» и «Приключения S Николая». А вечером это же дня обещают показать комедии «Гарфилд» и «Гарфилд 2», снятые по мотивам популярных комиксов.

Интер

Старт праздничной программы: 31 декабря 22:15

Что смотреть: Праздничный концерт «Ждем весны в Новый год на «Интере»

Казалось бы какая весна в такие-то морозы? Но «Интер» объясняет: «Всем нам хочется, чтобы поскорее наступил Новый год, ведь в нем будет новая жизнь, новая надежда и, конечно же, новая весна!»

В новогоднем концерте телеканал обещает зрителям встречи с любимыми исполнителями, яркие концертные постановки, любимые песни, неожиданные дуэты и другие сюрпризы от звезд. Среди участников праздника — Ирина Билык, Олег Винник, Наталья Могилевская, Monatik, Loboda, Ани Лорак, Макс Барских, Оля Полякова, Злата Огневич, Alekseev, Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Kadnay, Виктор Павлик, Дима Коляденко, Светлана Тарабарова, группа Open kid’s и другие.

Концерт обещают не простой, а со спецэффектами. Для студии заказали пайетки из Милана, для Лободы — пять контейнеров искусственного снега, а для Златы Огневич — подвесную искусственную луну. На Кадная обещают пролить «огненный дождь», Полякова попадет в гарем к Виктору Павлику, а Милу Нитич облачат в очень откровенный наряд.

В целом более-менее спокойно себя будут вести только ведущие. Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич и Андрей Доманский расскажут зрителям о необычных новогодних традициях разных стран и о том, как отмечают праздник звезды. Доманскому, конечно, этого покажется мало — поэтому на «десерт» он споет песню «В Киеве жить» — кавер-версию композиции группы Ленинград «В Питере пить».

Украина

Старт праздничной программы: 31 декабря 16:00

Что смотреть: «Новорічна ніч на каналі «Україна», «Новорічна Маска на каналі «Україна»

В 16:00 стартует концерт со звездами, а в 20:00 выйдет новогодний спецвыпуск шоу «Маска». На сцену выйдут как хорошо знакомые зрителям герои, так и новые, зимние персонажи.

Отгадывать, кто скрывается за масками будут звездные детективы Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO, а также их коллеги, гости шоу Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee и др.

Для новогодней «Маски» режиссеры-постановщики приготовили 30 номеров. Также в шоу прозвучат лучшие новогодние песни всех времен и любимые хиты украинцев.

Новый канал

Старт праздничной программы: 31 декабря 10:25

Что смотреть: серия фильмов о Гарри Поттере, новогодний спецвыпуск «Кто сверху?», фильмы «Брюс Всемогущий» и «Эван Всемогущий»

Новый канал как всегда будет радовать зрителей атмосферным кино. С самого утра 31 декабря на канале запустят вечную классику для зимних праздников — серию фильмов о Гарри Поттере.

А уже в 19:00 стартует праздничный новогодний спецвыпуск шоу «Кто сверху?». Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк в очередной раз соберут звездные команды, чтобы определить кто главный. На этот раз в программе будут только тематические новогодние конкурсы, и даже в музыкальной раунде «Кнопка» будут звучать только праздничные треки. Участниками спецвыпуска стали Оля Полякова, Слава Каминская, Влад и Лилия Ямы, Евгений Сморыгин и Дима Евтушенко.

В самый канун Нового года с 21:00 до 00:00 телезрителям Нового канала предлагают зарядиться позитивным настроением во время просмотра комедий «Брюс Всемогущий» и «Эван Всемогущий».

ICTV

Старт праздничной программы: 30 декабря 21:22

Что смотреть: новогодний фильм «ДВРЗ. Операция «Новый год», мультфильмы о богатырях, 5-часовой новогодний концерт «Дизель-шоу»

30 декабря в 21:22 ICTV презентует свой первый новогодний фильм «ДВРЗ. Операция «Новый год». Комедия снята по мотивам сериала «Участковый из ДВРЗ» — иронического детектива о приключениях забавных, но честных участковых столичного района.

Проводить последний день уходящего года ICTV предлагает в компании мультяшных героев-богатырей. С утра 31 декабря канал будет показывать серию мультфильмов, которые повеселят зрителя любого возраста: «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» , «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и пр.

ICTV надлежащим образом среагировал на результаты просмотра «Дизель Шоу» в прошлом году и на этот раз запускает целый 5-часовой новогодний концерт «дизелей», который станет главной фишкой новогодней ночи канала. Стартует программа в 20:00 31 декабря. В шоу покажут музыкальные номера актеров в карнавальных костюмах, а на сцену выйдут Лайма Вайкуле, Александр Пономарев, NK, SOBCHUK, DZIDZIO, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, «ТИК», Алина Гросу, Артем Пивоваров и Верка Сердючка.

СТБ

Старт праздничной программы: 31 декабря 18:04

Что смотреть: фильмы «Операция И», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», спецвыпуск талант-шоу «Украина має талант»

К Новому году зрители телеканала СТБ увидят приключения героев фильмов «Операция Ы», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». А саму новогоднюю ночь проведут с участниками легендарного шоу «Украина має талант». Здесь обещают показать уникальные номера с использованием новейших технологий.

Праздничную телепрограмму готовят и к 3 января. С этого дня на телеканале СТБ стартуют сразу три премьеры: новые выпуски юмористического семейного реалити «Хата на тата», новые истории проекта «Сліпа» и провокационная премьера «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В последней телеканал обещает показать ряд откровенных интервью и признаний звезд украинского шоу-бизнеса: Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской и др.

UA: ПЕРШИЙ

Старт праздничной программы: 31 декабря 23:00

Что смотреть: Концерты Анатолия Матвийчука, Татьяны Пискаревой, звездной пары Ольги Сумской и Виталия Борисюка, комедию «Декабрьская невеста» и мелодраму «Двойной праздник»

Почитатели «золотого фонда» украинской эстрады могут смело включать телеканал UA: ПЕРШИЙ. 31 декабря в 23:00 здесь будут транслировать концерт народного артиста Украины Анатолия Матвийчука, который исполнит свои авторские песни. Продолжат празднование звездная пара — Ольга Сумская и Виталия Борисюк, которые затем передадут «песенную» эстафету Татьяне Пискаревой.

1 января в 9:30 на канале покажут комедию «Декабрьская невеста» с Джессикой Лаундс и Дэниелем Лиссингом в главных ролях. А в 19:25 состоится премьера канадской мелодрамы «Двойной праздник».