Украинский оператор установил рекордную скорость мобильного интернета

Киевстар разогнал скорость мобильного интернета до более чем 1,1 Гбит/с, чем установил рекордный показатель скорости 4G-интернета в своей сети.

Что произошло

Киевстар вместе со своим технологическим партнером Huawei установили рекорд скорости 4G-интернета в своей сети – достигли более чем 1,1 Гбит/с. Этот результат стал возможным благодаря технологии MIMO4x4 и агрегации частот (Carrier Aggregation) – одновременному использованию частот 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц.

Технология и оборудование

Киевстар с 2018 года использует агрегацию частот 1800 МГц и 2600 МГц для достижения высокой скорости передачи данных и большей емкости мобильной сети. А частоты 2100 МГц для 4G могут существенно расширить возможности мобильных операторов и улучшить клиентский опыт абонентов.

Благодаря использованию наибольшего количества частот и внедрению широкого спектра современных технологий – Киевстар 3 года получал признание за самый быстрый мобильный интернет в Украине от международной компании Ookla, которая проводит тесты скорости интернета в приложении Speedtest. По итогам первого полугодия 2021 года телеком-оператор также отмечен за лучшее покрытие сети.

Оборудование, на котором был установлен рекорд скорости – ультраширокополосный радиомодуль, поддерживающий одновременную работу трех радиочастотных диапазонов, позволяет использовать широкую полосу частот и все технологии радиодоступа, улучшает опыт пользователя примерно на 30% и уменьшает потребление энергии также примерно на 30%.

Сами говорят

«Развитие 4G – это не только расширение покрытия. Он обладает большим технологическим потенциалом, связанным с внедрением Massive MIMO, VoLTE и т.д. Сегодня в лабораторных условиях мы добились скорости свыше 1 Гбит/с. В обычных условиях для абонентов это значит увеличение скорости в среднем на 5-10 Мбит/с», – комментирует технический директор Киевстар Владимир Лутченко.