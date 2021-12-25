Таким образом Общественный вещатель впервые продал права на долгосрочное использование объектов интеллектуальной собственности, созданных телеканалами UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА, региональными телеканалами и Координационным центром вещания национальных меньшин «Суспильного».

Что произошло

Группа компаний FILM.UA проибрела у «Суспильного» права на показ более 200 телепроектов (в целом 245 эпизодов) с возможностью трансляции продукта в Украине и за границей. Все телепроекты были созданы Общественным вещателем на протяжении 4-х лет.

Какие проекты проданы

Среди телепередач, которые тепер можна будет увидеть на телеканалах FILM.UA Group следующие проекты:

UA: ПЕРШИЙ

кулинарно-литературное шоу с Евгением Клопотенко «Енеїда» (3 сезона);

спецпроект «Діти великого голоду»;

научно-популярное шоу для детей «Шо? Як?».

UA: КУЛЬТУРА

«Ідемо в музей»;

«Дивовижні музеї та де їх шукати».

Проекти региональных телеканалов «Суспильного»

«Антропологія»;

«Піщана казка»;

«Край пригод»;

«Роздивись»;

«Буковинські загадки»;

«Геолокація: ВОЛИНЬ»;

«Шукачі пригод»;

«Street Схід»;

«Земля, наближена до неба»;

«Невідомі Карпати»;

«Люди Є»;

«Історія кримських татар».

Программы, созданные в регионах, были отобраны на конкурсе «Створюй із Суспільним». В этом перечне — тревел-шоу с разными локациями Украины и проекты, которые пропагандируют культурную толерантность и разнообразие нацобщин и коренных народов. Также в пакет вошла передала Кординационного центра вещания национальних меньшин «Суспильного» — «Візуальний код».

Сами говорят

«Это историческое событие для Общественного вещателя, свидетельствующее о том, что мы больше не вещь в себе, производящая контент, который нужен только самому производителю, а полноценный участник рынка, создающий конкурентоспособный продукт международного уровня. Убежден, что это только начало, потому что для всех общественных вещателей Европы продажа лицензионных прав на контент является одной из самых больших статей доходов. Учитывая уменьшение возможностей размещения рекламы на наших каналах, мы должны увеличивать статью доходов и продавать еще больше прав. Надеюсь, что со временем будем продавать больше лицензионных прав на контент за пределы Украины», – рассказал член правления, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин.