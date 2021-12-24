Что подарить на Новый год:
6 полезных девайсов от SatShop
Казалось бы предновогодние дни должны приносить только радость, но… годовой отчет не доделан, по всем проектам горят дедлайны, клиенты активизировались и звонят по поводу и без. Понятно, что про празднование Нового года, а уж тем более выбор подарков для близких – даже думать некогда. В нашем партнерском материале с интернет-магазином SatShop мы составили чек-лист самых полезных подарков к новогодним праздникам – здесь найдутся девайсы для дома, работы и души.
МЕДИАПРИСТАВКА
Телепередачи в записи, видеоролики на YouTube, фильмы с флеш-накопителя или SD-карты, загрузка фильма онлайн в браузере – все это добро уже давно доступно дома на телевизоре. Если, конечно, вы пользуетесь таким чудом современной техники, как IPTV приставка. После ее покупки и подключения можно даже самый обычный телевизор превратить в настоящий медиацентр: если только ваш «ящик» оснащен специальными разъемами. Ниже представляем наш топ таких гаджетов, которые не только скрасят ваше пребывание дома перед телевизором, но и сойдут за отличный новогодний подарок для близких людей.
video_libraryOPENBOX A7 UHD
Посмотреть телевидение через интернет, поиграть в компьютерную игру, проверить почту или просмотреть отчет в Excel – эти задачи легко поможет осуществить приставка OPENBOX A7 UHD, которая объединила в себе качественные комплектующие и достойное программное обеспечение.
качественно отображает любой ТВ-контент;
работает на стабильной и быстрой операционной системе (Android 7.1.2 Nougat);
имеет встроенный модуль Wi-Fi;
предоставляет более миллиона приложений в Google Play Market;
дает возможность работать с документами Excel, Word, электронной почтой, Skype и др;
также здесь есть тысячи разнообразных игр с поддержкой игровых контроллеров (FlyMouse, Game Pad) и неограниченное количество VoD и OTT сервисов.
Кому дарить: родителям, друзьям, которые работают с документами или часто участвуют в онлайн-конференциях. Цена: 1107 грн
КУПИТЬ НА SATSHOP.COM.UA
КУПИТЬ НА OPENBOXSHOP.COM.UA
rate_review
ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР НА OPENBOX.UA
video_libraryOPENBOX A8 UHD
Более бюджетный вариант – приставка OPENBOX A8 UHD. На ней качественно работают онлайн-кинотеатры, IPTV и YouTube. И, в отличии от большинства представителей «дешевого» сегмента, которые продаются на радиорынках, здесь есть официальная гарантия на целый год.
работает на операционной системе Android 9.0 Pie;
имеет малые размеры при хорошей вентиляция корпуса и защите от перегрева;
предусмотрены два порта USB и card slot расширения памяти MicroSD;
встроен порт «Fast Ethernet» подключения к сети;
поддерживает официальный магазин приложений PlayMarket;
встроен мастер первичной настройки приставки;
все комплектующие – качественные, также имеется удобный и эргономичный пульт;
12 месяцев официальной гарантии.
Кому дарить: Близким, которые только знакомятся с системой Smart TV
Цена: 972 грн
КУПИТЬ НА SATSHOP.COM.UA
КУПИТЬ НА OPENBOXSHOP.COM.UA
rate_review
ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР НА OPENBOX.UA
video_libraryOPENBOX Homatics Box Q
OPENBOX Homatics Box Q работает на Android TV (системе, которая появилась в процессе эволюции ОС Android и стремительного развития Smart TV). Android TV, установленная на данной приставке, сертифицирована Google, чем могут похвастаться лишь несколько десятков производителей, в том числе и торговая марка OPENBOX.
сертифицированная Google операционная система Android TV 10;
самый современный формат телевидения (4K Ultra HD, HDR10+, 60 fps);
поддержка в максимальном качестве сервисов Netflix 4K и Amazon Prime Video 4K;
беспроводной Bluetooth-пульт управления с голосовым поиском премиум-класса, управление телевизором и приставкой с помощью одного пульта;
встроенный модуль Bluetooth v4.2 для беспроводных наушников и игровых манипуляторов;
оптический цифровой выход звука S/PDIF для домашнего кинотеатра;
Google Assistant: голосовой поиск в Интернет и приложениях одновременно, управление умным домом;
встроена функция Chromecast – трансляция фото и видео с телефона на большой экран ТВ;
возможность установки сторонних приложений с USB-флешки.
операционная система Android 7.0 Nougat;
современный и мощный процессор Hisilicon Hi3798Mv200 от Huawei;
возможность приема спутникового ТВ;
возможность одновременной записи трех каналов, а так же целого транспондера TS;
более миллиона приложений Google Play Market;
подключение Bluetooth клавиатур, мышек и наушников (с внешним адаптером);
работа с документами Excel, Word, электронной почтой, Skype и многое другое;
тысячи разнообразных игр с поддержкой игровых контроллеров (FlyMouse, Game Pad) и неограниченное количество VoD и OTT сервисов.
Если вы уже обзавелись приставкой – без качественных и удобных дополнений не обойтись. Пульт OPENBOX Keyboard II – второе поколение универсальных устройств управления бытовыми приставками. Он позволяет «руководить» мышью компьютера или Android-приставки, а также имеет полноценную QWERTY клавиатуру.
управление компьютером, бытовыми приставками на базе Linux или Android;
установлены гироскопы нового поколения с повышенной точностью работы и меньшим энергопотреблением;
зарядка аккумулятора от компьютера или другого устройства;
LED-индикатор режимов работы;
тумблер отключения питания;
длительная работа без необходимости зарядки (до одного месяца);
QWERTY-клавиатура с кириллицей.
OPENBOX SF-100/110/120 – это универсальные приборы для специалистов, которые занимаются установкой всех типов спутниковых и эфирных антенн, настройкой систем кабельного телевидения, систем CCTV и IPTV.
оснащены GPS-приемником, градиометром, слотами CA и CI, интерфейсами RS232, LAN, USB, HDMI;
установлено многоязычное меню пользователя (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский и др.);
автоматическое определение и отображение на дисплее информации о названии спутника, его положении на орбите;
просмотр и анализ спектра сигнала в режиме реального времени, просмотр диаграммы «Созвездия»;
поддержка Общего и местного списка спутников, автоматическое отображение списка спутников для вашей местности;
расчет и эмуляция угла наклона антенны;
и еще много-много функций, с которыми инсталляторы смогут ознакомиться здесь.
Адаптер OPENBOX USB – DVB-T2 поможет принимать DVB-T2 сигнал. Берете адаптер, подключаете антенну и на приставках, предназначенных для приема спутникового сигнала, полноценно принимаете еще и эфирный сигнал T2.
небольшой размер адаптера (соизмерим с USB-флешкой);
наличие колпачка для защиты контактов разъема USB;
качественные комплектующие и стабилизаторы питания;
цифровой DVB-T2 /T /C демодулятор Silicon Labs Si2168 – он обеспечивает превосходное качество приема даже при слабом сигнале;
микроконтролер Conexant (CYPRESS) CY7C68013A помогает устройству работать стабильно и быстро.
Такая розетка поможет сделать ваш дом более современным и комфортным, а управлять ей можно дистанционно – при помощи обычного смартфона. А еще смарт-розетка BW-SHP6 поможет сэкономить электроэнергию, автоматизировать работу водонагревателя или любого другого электрооборудования, а также измерить количество потребляемого электричества по дням и месяцам.
максимальный ток – 10А, максимальная мощность – 2300W;
измерение мгновенного потребления мощности и учет потребленного электричества;
легкий процесс инсталляции и управление через приложения для Android и iOS;
удаленное управление с любой точки мира.
Стартовый набор беспроводной системы безопасности Ajax StarteKit включает в себя интеллектуальную централь Ajax Hub, датчик движения Ajax MotionProtect, универсальный датчик открытия окна/двери Ajax DoorProtect и брелок для управления охранной системой Ajax Space Control.
Система управляется удаленно с помощью мобильных приложений на iOS и Android. В несколько кликов можно настроить датчики, активировать частичную защиту и проверить состояние каждого устройства.
сертифицированная сигнализация профессионального уровня надежности Grade 2;
возможность подключения к пульту охранной компании (государственной или частной);
мгновенная отправка сигналов тревоги и уведомление владельца о них с помощью SMS, push-сообщений и звонка на телефон;
удобное управление и настройка с помощью мобильного приложения на iOS и Android;
самостоятельная установка системы за 15 минут;
просмотр в реальном времени видеопотока из подключенных камер, поддерживающих протокол RTSP.