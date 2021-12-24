Портативные Bluetooth-колонки — это устройства, с помощью которых можно слушать музыку везде, где бы вы не находились. Достаточно подключить колонку к смартфону или загрузить в нее любимые песни. При этом каждый хочет, чтобы звук был чистым, насыщенным и качественным, поэтому к выбору устройства нужно относиться очень серьезно.

Важные параметры

Сейчас представлен огромный выбор Bluetooth-колонок, но одной из лучших считается техника LG. Перед ее покупкой стоит обратить внимание на следующие параметры:

Мощность. Она влияет на качество звука. Маленькие колонки имеют мощность в 3-5 Ватт, а большие — 15-20 Ватт и даже больше. Лучше всего выбирать более мощную колонку, чтобы не включать ее на полную мощность. Если колонка работает на максималках, она быстрее портится, да и звук от этого получается с искажениями.

Диапазон частот. Человек воспринимает звук в пределах 16-20000 Гц. Когда колонка работает в данном диапазоне, звук получается наиболее качественным.

Соотношение шума и сигнала. Большинство Bluetooth-колонок работает в пределах 45-100 Дб.

Емкость аккумулятора. От этого параметра зависит длительность работы колонки. В некоторых колонках имеется настолько мощный аккумулятор, что может использоваться в качестве Powerbank, посредством которого заряжаются другие устройства. В среднем хорошая колонка должна работать без подзарядки 6 часов. Например, колонка блютуз LG XBOOM Go PL2 работает 10 часов, а PL5 — 18 часов. У южнокорейского производителя есть также модель с длительностью работы до суток (PL7).

Поддержка TWS. Это режим беспроводного стерео, благодаря которому несколько колонок могут объединяться в одну.

Размер. Портативная колонка должна быть компактной, чтобы можно было ее положить в сумку или рюкзак и взять с собой. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на то, где она будет использоваться. Если техника покупается для дома, размер не так важен, а для мобильности лучше приобрести небольшую и легкую колонку.

Возможность мультиподключения, то есть сопряжения колонок друг с другом. Благодаря этой функции можно установить колонки в разных комнатах и звук при этом будет идентично громким и чистым везде.

Наличие влаго- и пылезащиты. Некоторые модели имеют аббревиатуру IP, которая обозначает, что корпус защищен от влаги и пыли. Наиболее низкими показателями являются IPX1 и IPX0. Это значит что защиты нет вообще или есть, но только от капель, которые падают вертикально. А если колонки имеют защиту IPX8, техника может выдержать погружение под воду, глубиной до 1 метра.

Популярные Bluetooth-колонки LG

Наиболее популярной у южнокорейского бренда является серия колонок XBOOM Go. Это устройства с высокой технологичностью, многофункциональностью, настойками цветомузыки, отличным звучанием и возможностью управления через смартфон. Самой лучшей колонкой является модель PL7W. Это новейшая модель, лауреат премии EISA, как лучший продукт 2020-2021. Она может работать без подзарядки в течение суток, имеет стильный дизайн, эргономичную форму, благодаря которой удобно держать колонку в руке.

Встроенная технология Meridian обеспечивает отличное качество звука. При этом можно усиливать мощность звука и расширять диапазон звучания. Благодаря низкочастотным динамикам можно почувствовать настоящие басы. При этом динамики вибрируют, а мигающая разноцветная круговая подсветка поможет задать атмосферу любой вечеринке.

Колонка оснащена повышенной влагозащитой IPX5, благодаря чему можно слушать качественную музыку в любую погоду. К колонке можно подключать до 100 аудиосистем LG XBOOM, что придаст дополнительной мощности. Также колонка легко подключается к телевизору и домашнему кинотеатру, чтобы можно было наслаждаться любым фильмом с идеальным качеством звука.

Все колонки LG XBOOM обладают:

Разными возможностями подключения: Bluetooth, USB, специальный разъем для телевизора или компьютера.

Возможностью отвечать на звонки по громкой связи.

Мультиподключением 2-х и более колонок и смартфонов по Bluetooth.

Полным контролем над устройством через приложение на смартфоне.

Автоматическим началом воспроизведения музыки.

Красивой подсветкой, которая синхронизируется с ритмом музыки.

Колонки подключаются очень быстро. Достаточно включить устройство, Bluetooth на смартфоне и найти колонку в списке предложенных вариантов. Подсветка имеет несколько эффектов: лес, вода, вечеринка, мой стиль (подключаемый в пользовательской настройке), а также режим «выключен».

Колонки серии XBOOM — это отличные портативные устройства, обладающие большой автономностью, хорошим качеством звука, модным и стильным дизайном. Они способны привлечь к себе внимание на любой вечеринке. И отдельно выделяется стоимость устройств, благодаря чему они доступны многим потребителям.