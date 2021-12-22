Функционал умных телевизоров вплотную приблизился к возможностям домашних компьютеров, поэтому сегодня выбор уже менее очевиден, чем был несколько лет назад.

Если вы задумываетесь, какой девайс больше подойдет для вашего дома, почитайте, что по этому поводу думают консультанты интернет-магазина электроники и бытовой техники Eldorado.

Преимущества Smart TV для семьи

В условиях ограниченного бюджета Kivi телевизор, наделенный всеми возможностями умного устройства за счет наличия операционной системы Android — определенно выгодная покупка.

Если вы пользуетесь скоростным интернетом, у вас отпадет необходимость оплачивать услуги кабельного телевидения, в Сети вы всегда найдете развлечения по душе. Зачем ограничивать себя сотней телеканалов, если в онлайн-кинотеатрах предлагают миллионы фильмов и сериалов в высоком качестве?

Вариативность контента – главное преимущество онлайн-развлечений. Вы без труда найдете топовые спортивные трансляции и шоу, отборные детские мультфильмы, рейтинговые фильмы или сериалы. При этом большинство развлечений в интернете бесплатно и лишь за расширенные возможности вам придется внести некоторую сумму, сопоставимую со стоимостью услуг кабельного телевидения.

В модельном ряду Kivi есть телевизоры диагональю от 32 до 50 дюймов, поэтому вы без труда подберете телек и для маленькой комнаты, и для просторной гостиной. К тому же телевизор – это своего рода All-in-One устройство, а при покупке компьютера придется докупать еще колонки и монитор.

Как использовать умные опции в телевизоре

По сути, Smart TV – это огромный планшет без сенсорного ввода. При подключении к интернету вы получите:

доступ к Google Play . Установите читалку, мессенджеры и социальные сети, чтобы развлекаться на большом экране;

. Установите читалку, мессенджеры и социальные сети, чтобы развлекаться на большом экране; поддержку игр . Актуальные процессоры рассчитаны на запуск игр, скачанных из маркета, а в качестве контроллера можно использовать беспроводные аксессуары;

. Актуальные процессоры рассчитаны на запуск игр, скачанных из маркета, а в качестве контроллера можно использовать беспроводные аксессуары; просмотр контента онлайн . Выбирайте ролики на YouTube или оформляйте выгодную подписку на любой из онлайн-кинотеатров;

. Выбирайте ролики на YouTube или оформляйте выгодную подписку на любой из онлайн-кинотеатров; возможность работать прямо на диване. Открывайте любые файлы и письма на большом экране.

Обладателям игровых консолей покупка телевизора большой диагонали принесет еще больше впечатлений. А акцент на глубине и качестве звука в современных моделях полностью погрузит в виртуальный мир.

Почему иногда выгоднее купить компьютер

Для тех, кто предпочитает современные браузерные игры, покупка ПК будет оправдана – большинство гейм-приложений ориентировано именно на Windows-устройства.

Компьютер также уместнее в ситуациях, когда кто-то из членов семьи регулярно работает из дома, а остальные хотят без ограничений смотреть ТВ-программы или потоковый контент.

Для большой семьи наиболее верным решением будет купить и телевизор, и компьютер, но если вы планируете лишь одну покупку, продумайте сценарии использования техники и наверняка сделаете правильный выбор.