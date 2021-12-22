В текущем году Укртелеком построил новые волоконно-оптические сети почти в полтысячи населенных пунктах, и в целом расширил оптическую инфраструктуру для подключения к интернету в 1200 городах и селах.

Что произошло

В текущем году «Укртелеком» проложил около 12 тысяч километров оптических линий, обеспечив наибольшую в истории компании скорость строительства и подключений к оптическому интернету. Развитие национальной оптической телекоминфраструктуры происходит как за счет развития сетей в новых населенных пунктах, так и путем замены медной сети оптической.

Около 500 населенных пунктов Украины получили доступ к оптическому интернету на протяжении 2021 года. В целом же оптическая инфраструктура для подключения к интернету расширена в 1200 городах и селах.

Возможности для пользователей

Населенные пункты, в которых оператор развивает волоконно-оптические сети, получают возможность доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с, что позволяет использовать весь потенциал цифровых сервисов в государственном и частном секторах. В то же время, для населения становятся доступными услуги на базе IP-технологий, в частности Интерактивное телевидение в HD и 4К качества, видеоконференции и интернет-телефония.

Сами говорят

«Стратегия развития интернета Укртелекома базируется на сочетании подключения к современным услугам населения, бизнес-клиентам и объектам социальной инфраструктуры. Используя новую и существующую оптическую сеть, мы обеспечили подключение к интернету 3700 социальных объектов. Наш оптический интернет впервые пришел в полтысячи населенных пунктов, где возможность подключения к гигабитной сети получили более 1,7 миллиона украинцев», – отмечает директор по развитию бизнес-сегмента АО «Укртелеком» Николай Давыденко.