22 декабря украинский провайдер интернета вещей Smart House Systems презентовал свои услуги. Кто сможет подключиться к системе, в каких городах уже доступна сеть и какая абонентская плата предусмотрена для пользователей рассказываем специально для читателей Mediasat.
История создания
Компания-провайдер интернета вещей Smart House Systems была создана в октябре текущего года владельцем Независимого рейтингового агентства Big Data Ua и экс-президентом группы компаний «Воля» Сергеем Бойко и его партнерами-инвесторами, которые обеспечили стартовые вложения в размере 100 млн гривен.
В течении 5 лет, как отмечают руководители проекта, они планируют построить лидирующего провайдера услуг на базе технологии IoT, как для домашнего, так и корпоративного использования.
В чем суть
Провайдер будет строить и обслуживать сеть и абонентов. А партнеры, компания «OMO Systems» будут наполнять сеть необходимыми сервисами: системы контроля доступа в дом, видеонаблюдение, «умный дом» и так далее.
Кто может стать абонентом
В первую очередь технологии разработаны для жильцов многоквартирных домов и их объединений (ОСМД). Также планируется предоставление услуг для офисов и разрабатывается отдельный пакет услуг для отелей.
Какие услуги предоставляют
Услуги для жильцов:
• ключ в смартфоне (открытие дверей через приложение, временные и постоянные ключи для доступа родственникам или друзьям);
• видеофункции;
• умные помощники дома (датчики движения, климат-контроль, удаленное управление электроприборами);
• система контроля протеканий (система мгновенно найдет протечку и отправит уведомление на смартфон).
Услуги для ОСМД и компаний:
• система контроля доступа (ворота, шлагбаумы, технические помещения, подъезды);
• автоматизация лифтов (включает доступ только «для своих», возможность блокировки доступа к отдельным этажам);
• видеонаблюдение (есть доступ к видео со смартфона в любое время суток, сохранение записей на протяжении 72 часов);
• доступ к мусорным бакам (закрытие доступа для посторонних лиц).
Стоимость
Стоимость строительства такой сети в многоквартирном доме составляет 1400-1500 долларов. Абонентская плата для жильцов в месяц варьируется от 30 до 100 гривен, в зависимости от количества используемых услуг.
Что касается оборудования офисов — то цена будет обсуждаться и подстраиваться к пожеланиям владельца. Абонентская плата для офисов — 500 гривен.
— Ранее такие услуги были ориентированы только на премиальный сегмент. Позволить себе оборудовать дом подобными услугами мог владелец какого-то загородного особняка. Мы же ориентируемся на доступность интернета вещей для каждого. Минимальная абонентская плата в месяц для жильца многоквартирного дома не превышает стоимости стакана кофе или пары поездок в метро, — отмечает директор Smart House Systems Сергей Бойко.
Планы на будущее
Уже в 2022 году компания планирует построить сеть и обслуживать клиентов в домах с суммарной емкостью более 200 тысяч квартир, расширяя сеть присутствия в Киеве, Киевской области, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.
— У нас есть еще много инвесторов. Мы имеем возможность выбирать тех, с кем у нас сходятся взгляды касаемо развития системы интернета вещей и обращаем внимание на тех, кто поможет расширить нашу территорию. Сейчас мы продолжаем работать там, где функционируют наши филиалы, но с радостью будем откликаться на внедрение наших сетей и в других городах. На сегодняшний день у нас 15 партнеров, которые инвестируют в оборудование домов. 321 дом уже подключен к нашей единой сети, 50 тысяч квартир — в зоне охвата, — комментирует Сергей Бойко.