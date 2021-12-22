22 декабря украинский провайдер интернета вещей Smart House Systems презентовал свои услуги. Кто сможет подключиться к системе, в каких городах уже доступна сеть и какая абонентская плата предусмотрена для пользователей рассказываем специально для читателей Mediasat.

История создания

Компания-провайдер интернета вещей Smart House Systems была создана в октябре текущего года владельцем Независимого рейтингового агентства Big Data Ua и экс-президентом группы компаний «Воля» Сергеем Бойко и его партнерами-инвесторами, которые обеспечили стартовые вложения в размере 100 млн гривен.

В течении 5 лет, как отмечают руководители проекта, они планируют построить лидирующего провайдера услуг на базе технологии IoT, как для домашнего, так и корпоративного использования.

В чем суть

Провайдер будет строить и обслуживать сеть и абонентов. А партнеры, компания «OMO Systems» будут наполнять сеть необходимыми сервисами: системы контроля доступа в дом, видеонаблюдение, «умный дом» и так далее.

Кто может стать абонентом

В первую очередь технологии разработаны для жильцов многоквартирных домов и их объединений (ОСМД). Также планируется предоставление услуг для офисов и разрабатывается отдельный пакет услуг для отелей.

Какие услуги предоставляют

Услуги для жильцов:

• ключ в смартфоне (открытие дверей через приложение, временные и постоянные ключи для доступа родственникам или друзьям);

• видеофункции;

• умные помощники дома (датчики движения, климат-контроль, удаленное управление электроприборами);

• система контроля протеканий (система мгновенно найдет протечку и отправит уведомление на смартфон).

Услуги для ОСМД и компаний:

• система контроля доступа (ворота, шлагбаумы, технические помещения, подъезды);

• автоматизация лифтов (включает доступ только «для своих», возможность блокировки доступа к отдельным этажам);

• видеонаблюдение (есть доступ к видео со смартфона в любое время суток, сохранение записей на протяжении 72 часов);

• доступ к мусорным бакам (закрытие доступа для посторонних лиц).

Стоимость

Стоимость строительства такой сети в многоквартирном доме составляет 1400-1500 долларов. Абонентская плата для жильцов в месяц варьируется от 30 до 100 гривен, в зависимости от количества используемых услуг.

Что касается оборудования офисов — то цена будет обсуждаться и подстраиваться к пожеланиям владельца. Абонентская плата для офисов — 500 гривен.

— Ранее такие услуги были ориентированы только на премиальный сегмент. Позволить себе оборудовать дом подобными услугами мог владелец какого-то загородного особняка. Мы же ориентируемся на доступность интернета вещей для каждого. Минимальная абонентская плата в месяц для жильца многоквартирного дома не превышает стоимости стакана кофе или пары поездок в метро, — отмечает директор Smart House Systems Сергей Бойко.

Планы на будущее

Уже в 2022 году компания планирует построить сеть и обслуживать клиентов в домах с суммарной емкостью более 200 тысяч квартир, расширяя сеть присутствия в Киеве, Киевской области, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.