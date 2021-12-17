Проект интернета вещей для «Луцкводоканала» реализован мобильным оператором lifecell совместно с партнером «IoT Украина» и компанией-интегратором «Смарт Эко Лоджик».

Что произошло

17 декабря lifecell и IoT Украина запустили «умный» учет водоснабжения в Луцке. В рамках проекта было установлено телеметрическое оборудование на домовые узлы, а также квартирные счетчики и для частного сектора c целью дистанционного снятия показателей.

Сколько узлов оборудовано

Первый дом был подключен к IoT еще в 2020 году, а по состоянию на начало декабря текущего года телеметрическими датчиками уже было оборудовано более 2 тысяч узлов учета водоснабжения в городе. Для постоянной передачи сигнала с датчиков используются 16 базовых станций lifecell. К тому же датчики оснащены системой контроля снятия показателей оборудования, действия магнита и обратного потока.

Что это даст

Для зданий, где счетчики с дистанционной передачей данных установлены в каждой квартире и отдельно в доме, аналитический модуль позволяет вычислить несанкционированное подключение, сравнивая суммарные расходы по отдельным квартирным счетчикам и общему домовому счетчику.

Сами говорят

«Для получения доступа к данным из счетчиков «Луцкводоканал» использует соответствующее программное обеспечение, разработанное компанией-интегратором «Смарт Эко Лоджик». Это приложение рассчитано на потребности водоканала и обслуживающих организаций. Используя такую программу можно в реальном времени видеть актуальные данные потребления воды, а также сравнить их с историческими показателями в почасовой разбивке. ПО также позволяет импортировать данные в биллинговую систему поставщика услуг для выставления счетов конечным пользователям. С помощью нашего ПО также можно получать данные из приборов учета тепла, газа и электроэнергии», ― рассказывает директор «Смарт Эко Лоджик» Михаил Гарщаль.

«В этом проекте для передачи данных из счетчиков используется сеть LoRaWAN. Ее основные преимущества ― отсутствие проводов, широкая зона покрытия и длительное время работы конечных устройств на одной батарее. Эта сеть развернута в большинстве областных центров и ряде других населенных пунктов Украины», — отмечает директор компании «IoT Украина» Олег Стефанюк.

«lifecell уже более двух лет запускает успешные проекты интернета вещей. Мы рады содействовать диджитал-преобразованиям «Луцкводоканала”. Надеемся, что вскоре таких проектов будет еще больше, поскольку технологии интернета вещей не только позволяют автоматизировать процессы, выявлять неисправности и осуществлять дистанционный мониторинг, но и делают жизнь городского населения более удобной, безопасной и комфортной», ― комментирует менеджер по развитию продуктов отдела решений для корпоративного бизнеса lifecell Оксана Деркач.