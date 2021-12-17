Высокое качество товаров, огромный ассортимент и относительно доступные цены способствуют популяризации польских интернет-магазинов в Украине. Но далеко не все продавцы готовы отправлять заказы в Украину. Это не значит, что вы должны отказаться от планов покупать за границей. В этом материале мы расскажем, как покупать с выгодной и как организована доставка из Польши в Украину.

Как выбрать интернет-магазин

Какой бы товар вы не искали в польских интернет-магазинах, выбирайте известные компании. Только так вы будете уверены в качестве импортного товара. К тому же популярные площадки часто предлагают более выгодные условия:

регулярные распродажи и акции, особенно в период новогодних праздников;

скидки для постоянных покупателей;

накопительные системы бонусов, позволяющие сэкономить при покупке.

Это далеко не все причины, почему стоит выбирать известные площадки. Крупные компании дорожат своей репутацией, а значит стараются сделать все, чтобы удовлетворить запросы клиентов. Но есть один минус – большинство польских интернет-магазинов не готовы отправлять заказы в Украину. Это не значит, что доставка из Польши невозможна. Компания myMeest возьмет на себя все вопросы транспортировки ваших заказов в польских интернет-магазинах в Украину.

Как организована доставка из Польши в Украину

Покупка товаров в интернет-магазинах Польши мало чем отличается от привычных онлайн покупок в Украине. Вы ищите нужные товары, добавляете их в корзину, но прежде чем оформить заказ, необходимо пройти регистрацию в системе myMeest.

В личном кабинете вы получите номер для идентификации, а также список адресов складов в стране, которой вы будете делать покупки. После регистрации необходимо оформить заказ в польском интернет-магазине. Продавец отправит ваш заказ на польский адрес склада Meest. Оттуда сотрудники склада перенаправят вашу посылку в Украину. Отметим, что по вашему запросу сотрудники склада могут проверить содержимое посылки, прислать вам фото или сделать актуальные замеры одежды или обуви. Также возможно объединение нескольких заказов в одну сборную посылку. То есть вы делаете несколько покупок в разных интернет-магазинах, они попадают на склад Meest, там объединяются в одну сборную посылку и вы платите за доставку один раз. Доставка осуществляется в Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр и другие населенные пункты Украины.