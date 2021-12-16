За просмотр контента на MEGOGO пользователи будут получать так называемые NFT (невзаимозаменяемые токены) – аналог права собственности на цифровые активы.

Что произошло

MEGOGO первым в мире среди бродкастеров начал создание метавселенной для своих зрителей. Просмотр контента будет вознаграждаться цифровыми имущественными правами на виртуальные продукты. Новая возможность будет популяризировать цифровые активы, которые уже приобретают популярность среди продвинутых пользователей в мире. В рамках проекта речь идет о так называемых NFT (невзаимозаменяемых токенах) – аналог права собственности на цифровые активы. Проект реализован на базе технологий и инфраструктуры американской компании DMarket.

Как принять участие

Присоединиться к процессу достаточно легко. Просто во время просмотра MEGOGO на экране будут появляться сообщения о начислении виртуального фрагмента (они и будут теми самыми NFT). Когда фрагментов накопится достаточно, из них можно создать пак. Открыв его, зритель гарантированно получает один из призов – реальный подарок или дополнительные фрагменты, необходимые для создания паков с более ценными подарками внутри.

Какие подарки предусмотрены

Среди контента, включающего подарочные фрагменты: футбольные трансляции, шоу «Адская кухня» и «Кто сверху» на Новом канале. Учитывая тематику контента, пользователи будут получать спортивные и кулинарные фрагменты. Впоследствии из них можно создать разные типы паков с реальными подарками. Оба пака имеют три типа – бронзовый, серебряный и золотой. Чем «дороже» пак, тем ценнее подарки он может содержать внутри. Создавать паки возможно неограниченное количество раз при наличии накопленных фрагментов. Количество фрагментов, из которых состоит любой пак, можно просмотреть в «рецепте» к каждому паку.

Среди реальных подарков, которые в результате обмена смогут получить зрители: кофемашины, гриль-барбекю, телевизоры, скидки на авиабилеты и многое другое. Их список будет постоянно пополняться.

Что в планах

Уже со следующего года пользователи MEGOGO смогут даже обмениваться между собой накопленными фрагментами внутри медиасервиса и на платформе DMarket, чтобы собирать фрагменты для получения ценных подарков.

Сами говорят

«Нет сомнений в том, что цифровые активы станут настоящей ценностью для всего человечества в ближайшие годы. Без понимания основных принципов новой реальности мы можем остаться в каменном веке цивилизации. NFT – это свидетельство, подтверждающее право собственности на что-либо, а потому является аналогом частной собственности, предметом обмена или диплома об образовании. NFT уже имеет реальную ценность в цифровом мире. Этим проектом мы стремимся не только популяризировать и объяснить нашим пользователям ценность цифровых имущественных прав, но и создать процесс получения и обмена виртуальных предметов так, как это будет сделано в метавселенных – в игровом формате, где от самого процесса пользователи уже получают удовольствие. Поэтому здесь есть «фрагменты», «паки» и «рецепты», – говорит директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

«Наступила эра метавселенных и передовые бренды становятся частью глобального тренда. Вскоре у компаний не будет иного выхода, как присоединиться к Web 3.0. Мы рады стать партнером MEGOGO – первого в мире OTT-провайдера, который строит дорогу в новый мир для всей индустрии», – подчеркнул СЕО и соучредитель DMarket Влад Панченко.

Со всеми деталями и процессом получения подарков можно ознакомиться здесь. В настоящее время проект работает в тестовом режиме.