Киевстар продолжает делать VoLTE более доступной для своих пользователей — на сегодняшний день технологией могут воспользоваться около 300 тысяч абонентов.

В чем суть технологии

Технология VoLTE позволяет совершать звонки через сеть LTE (4G), что значительно улучшает качество звука, а также позволяет абоненту параллельно со звонком продолжать пользоваться скоростным мобильным интернетом.

На каких смартфонах доступна

Контрактные абоненты Киевстар смогут использовать технологию на таких устройствах от производителя:

MI 9T Pro;

Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7;

Redmi Note 8, Redmi Note 8T;

Redmi 10;

Mi10T, Mi10T pro;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Poco M4 Pro 5G.

Кроме расширения перечня изготовителей устройств, количество смартфонов, которые поддерживают VoLTE от Киевстар, увеличивается и благодаря новому поколению девайсов Apple и Samsung. С полным списком таких устройств можно ознакомиться здесь.

Где работает

VoLTE работает на всей территории страны, где есть 4G от Киевстар. Для пользователей смартфонов Huawei, Samsung, Xiaomi а также Apple с IOS 15, технология станет активной автоматически и не потребует дополнительных настроек. В остальных случаях, инструкцию по активации VoLTE на смартфоне можно найти по ссылке.

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 90% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.