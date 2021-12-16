Инициатива будет реализована в рамках сотрудничества телеком-оператора Vodafone Украина и Полтавского краеведческого музея.

Что произошло

16 декабря телеком-оператор Vodafone Украина и Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает реализацию на территории музея решений на базе современных технологий и создание в Украине первого смарт-музея.

В чем суть

Поскольку сейчас в музее проводятся ремонтные и реставрационные работы, первым шагом сотрудничества станет создание уникальной экскурсии на базе технологии дополненной реальности (AR) во дворике музея. Первым экспонатом, которого «оживил» Vodafone, стала половецкая «Каменная баба», которую в свое время нарисовал Тарас Григорьевич Шевченко. Именно по эскизу художника скульптура, которая сейчас без головы, была восстановлена в цифровом формате. Итак, воспользовавшись подсказками на табличке во дворике, посетители могут скачать специальное приложение, навести смартфон на скульптуру и увидеть ее дополненный вид. Кроме того, рядом с экспонатом появляется информация с его описанием и историей.

Что еще сделано

В рамках собственного социального проекта Find&Follow Vodafone с 2015 года занимается развитием информационной туристической инфраструктуры в Украине на базе высокоскоростного мобильного интернета. Именно Полтава стала первым городом, где появился туристический QR-маршрут, неотъемлемой частью которого являются музеи.

Проект Vodafone. Find&Follow включает два направления:

City Routes – это инновационные пешеходные маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами расположены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы находятся в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.

– это инновационные пешеходные маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами расположены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы находятся в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне. Village Routes – маршруты по сельской местности, рассчитанные на 1-3 дня, их также можно объединять в более длинные туры. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные маршруты, посещение музеев, исторических памятников, дегустаций, живописных локаций. Предложения будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для продвинутых туристов. На данный момент сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Кировоградской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.

Все пользователи туристического сайта Find&Follow от Vodafone могут забронировать номер в любом отеле Reikarz со скидкой 10%. Для этого нужно использовать промо-код «FindandFollow».